Полиция начала проверку после нападения на редакцию газеты в Ставрополе

ПЯТИГОРСК, 27 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку после нападения на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе, в результате которого четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в главном управлении МВД по Ставропольскому краю.