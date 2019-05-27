Полиция начала проверку после нападения на редакцию газеты в Ставрополе

ПЯТИГОРСК, 27 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку после нападения на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе, в результате которого четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в главном управлении МВД по Ставропольскому краю.
Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в понедельник человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина", четверо ранены, подозреваемый задержан. Угрозы жизни пострадавших нет, двое были отпущены домой. По словам депутата краевой думы Виктора Лозового, нападавший психически болен, он требовал опубликовать свою статью о Сталине, получил отказ и бросился с ножом на главного редактора. По данным минздрава региона, госпитализирован один человек.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.
Газета "Родина" издается Ставропольским крайкомом КПРФ, выходит еженедельно с 8 апреля 1994 года.