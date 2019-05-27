В Совфеде поддержали идею о поправках в закон о воинской обязанности

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Совете Федерации поддержали предложения по внесению изменений в закон о "О воинской обязанности и военной службе".
Ранее газета "Известия" опубликовала материал, согласно которому Минобороны РФ собирается внести поправки в "Положение о призыве на военную службу граждан РФ", чтобы призывников можно было направлять на обследование, если заключения гражданских врачей вызывают сомнения, а также вызывать освобожденных от службы молодых людей на повторное медицинское освидетельствование.
"Такая схема направлена не столько на борьбу с теми, кто стремится избежать армии, сколько на повышение эффективности подготовки призывников к армии. Речь идет не только о выздоровлении призывников, но и выявлении у них новых заболеваний, которые делают их не годными к службе в тех или иных войсках", - сказал РИА Новости сенатор Алексей Кондратьев.
Так, по его словам, служба в ряде родов войск предусматривает значительные нагрузки и, соответственно, требует идеального здоровья военнослужащих. "Поэтому если его признали годным к службе в этих войсках, а потом у него ухудшилось здоровье, это надо отследить", - заявил Кондратьев.
Сенатор отметил, что медосмотру дважды в год не должны подлежать те призывники, которые имеют неизлечимые заболевания.
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