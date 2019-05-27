В Совфеде поддержали идею о поправках в закон о воинской обязанности

"Такая схема направлена не столько на борьбу с теми, кто стремится избежать армии, сколько на повышение эффективности подготовки призывников к армии. Речь идет не только о выздоровлении призывников, но и выявлении у них новых заболеваний, которые делают их не годными к службе в тех или иных войсках", - сказал РИА Новости сенатор Алексей Кондратьев.