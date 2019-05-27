Стали известны подробности бунта заключенных в Одессе

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Бунт в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе начался во время планового обыска камер осужденных, сообщила в понедельник замглавы Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации министерства юстиции Наталья Билак.
"Во время проведения планового обыска осужденные допустили акт неповиновения. На место события прибыли сотрудники прокуратуры Службы безопасности, госслужбы по ЧС, Нацгвардии", - цитирует Билак агентство УНИАН.
По ее словам, четверо сотрудников колонии были госпитализированы, пострадавших среди заключенных нет. Также Билак заявила, что пожар на территории ликвидирован, сбежавших заключенных нет. По факту случившего начато служебное расследование.
В понедельник в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе вспыхнули беспорядки - заключенные взяли в заложники трех медработников и трех охранников, позднее они были освобождены. Произошел пожар в хозяйственных помещениях. Пострадали четверо сотрудников колонии. Пятерых нарушителей режима вывезли из исправительного учреждения. По данным полиции, заключенные пытались захватить административное здание колонии, информация СМИ о побеге заключенных и погибших в ходе бунта не подтвердилась. Возбуждено уголовное дело.