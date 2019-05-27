В Феодосии реконструируют картинную галерею имени Айвазовского

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Здание Феодосийской картинной галереи имени Ивана Айвазовского, находящееся в состоянии значительного морального и технического износа, будет реконструировано, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

"Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств федерального и регионального бюджетов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в здании долгое время не проводились комплексные работы по ремонту, реставрации и приспособлению под современные требования.

"В настоящее время оно находится в состоянии значительного морального и технического износа. Так, утрачены или находятся под угрозой утраты аутентичные архитектурные, конструктивные и декоративные элементы. В выставочных залах отсутствуют сквозные маршруты осмотра экспозиции для посетителей и возможность доступа для людей с ограниченными физическими возможностями", - говорится в сообщении.

Кроме того, возникают трудности с обеспечением надлежащего микроклимата для содержания экспонатов и пребывания посетителей.

В ведомстве отметили, что эти и другие проблемы будут устранены. Главгосэкспертизой выданы рекомендации по подготовке проектной документации для реконструкции.

Феодосийская картинная галерея Айвазовского — один из старейших музеев и первая на юге страны публичная картинная галерея. Первая экспозиция была открыта Айвазовским в 1845 году. После смерти художника в 1900 году картинная галерея, согласно его завещанию, перешла в собственность города.