Финал ЧМ по "Футболу для дружбы" будет транслироваться онлайн

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Финальная игра Чемпионата мира по "Футболу для дружбы" будет транслироваться онлайн на официальном YouTube-канале F4F, а также в мобильном приложении "Футбола для дружбы" в разделе F4F Video Channel, сообщает пресс-центр Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".

Мероприятие, в котором примут участие Юные футболисты в возрасте 12 лет, будет проходить в Мадриде 31 мая и 1 июня.

"Онлайн-трансляция позволит зрителям со всего мира стать свидетелями главного соревнования Седьмого сезона программы. Мальчики и девочки из разных стран объединятся в 32 Международные сборные дружбы, чтобы сыграть в финале на главной площади испанской столицы",- говорится в пресс -релизе.

Состав сборных традиционно был определен на открытой жеребьёвке. Каждая команда объединяет мальчиков и девочек разных национальностей и физических возможностей. Готовиться к Чемпионату мира по "Футболу для дружбы" игрокам помогают юные тренеры. В рамках экологической инициативы "Футбола для дружбы" все сборные названы в честь редких и исчезающих видов животных: "Дальневосточный Аист", "Амстердамский Альбатрос", "Снежный Барс", "Шиншилла", "Красная Панда", "Европейская норка", "Тасманский Дьявол", "Индийский Слон", "Фосса", "Филиппинский Крокодил", "Яванский Ящер", "Гигантский Броненосец" и другие.

Пресс-центр уточняет, что 31 мая зрители смогут увидеть отборочные игры, плей-офф, четвертьфинал и полуфинал, а также понаблюдать за самой многонациональной футбольной тренировкой в мире, претендующей на титул GUINNESS WORLD RECORDS®. 1 июня будет вестись трансляция финальной игры и церемонии награждения победителей Чемпионата мира по "Футболу для дружбы" на футбольном поле UEFA Pitch в самом сердце Мадрида – на площади Плаза-Майор. Финальные мероприятия посетят Глобальный посол программы "Футбол для дружбы" Франц Беккенбауэр, глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, легенды футбола Андрей Аршавин, Алексей Смертин и Анатолий Тимощук, а также амбассадоры УЕФА Селия Шашич и Рикарду Кавалью.