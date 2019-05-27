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РИА Новости

Финал ЧМ по "Футболу для дружбы" будет транслироваться онлайн

Вчера, 14:50
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© Фото : пресс-центр Международной детской социальной программы ПАО 2Газпром" "Футбол для дружбы"Международная детская социальная программа ПАО 2Газпром" "Футбол для дружбы"
Международная детская социальная программа ПАО 2Газпром Футбол для дружбы
© Фото : пресс-центр Международной детской социальной программы ПАО 2Газпром" "Футбол для дружбы"
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Финальная игра Чемпионата мира по "Футболу для дружбы" будет транслироваться онлайн на официальном YouTube-канале F4F, а также в мобильном приложении "Футбола для дружбы" в разделе F4F Video Channel, сообщает пресс-центр Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".
Мероприятие, в котором примут участие Юные футболисты в возрасте 12 лет, будет проходить в Мадриде 31 мая и 1 июня.
"Онлайн-трансляция позволит зрителям со всего мира стать свидетелями главного соревнования Седьмого сезона программы. Мальчики и девочки из разных стран объединятся в 32 Международные сборные дружбы, чтобы сыграть в финале на главной площади испанской столицы",- говорится в пресс -релизе.
Состав сборных традиционно был определен на открытой жеребьёвке. Каждая команда объединяет мальчиков и девочек разных национальностей и физических возможностей. Готовиться к Чемпионату мира по "Футболу для дружбы" игрокам помогают юные тренеры. В рамках экологической инициативы "Футбола для дружбы" все сборные названы в честь редких и исчезающих видов животных: "Дальневосточный Аист", "Амстердамский Альбатрос", "Снежный Барс", "Шиншилла", "Красная Панда", "Европейская норка", "Тасманский Дьявол", "Индийский Слон", "Фосса", "Филиппинский Крокодил", "Яванский Ящер", "Гигантский Броненосец" и другие.
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Пресс-центр уточняет, что 31 мая зрители смогут увидеть отборочные игры, плей-офф, четвертьфинал и полуфинал, а также понаблюдать за самой многонациональной футбольной тренировкой в мире, претендующей на титул GUINNESS WORLD RECORDS®. 1 июня будет вестись трансляция финальной игры и церемонии награждения победителей Чемпионата мира по "Футболу для дружбы" на футбольном поле UEFA Pitch в самом сердце Мадрида – на площади Плаза-Майор. Финальные мероприятия посетят Глобальный посол программы "Футбол для дружбы" Франц Беккенбауэр, глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, легенды футбола Андрей Аршавин, Алексей Смертин и Анатолий Тимощук, а также амбассадоры УЕФА Селия Шашич и Рикарду Кавалью.
Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.
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«Футбол для дружбы»
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