Парубий осудил слова Зеленского об уничтожении депутатами легитимности Рады

КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. Спикер украинского парламента Андрей Парубий назвал безответственным заявление президента Владимира Зеленского, который обвинил депутатов в уничтожении легитимности Верховной рады.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. В понедельник Зеленский заявил, что депутаты Рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента, он также призвал не использовать Раду как площадку для пиара перед выборами.

"Это очень грустные тревожные заявления новоизбранного президента. К сожалению, он не может еще почувствовать ответственность и осознать, что он не в роли играет, а президент большого европейского государства. И такая попытка уничтожать институты власти - Верховная рада является высшим законодательным органом власти, мне кажутся безответственными", - сказал Парубий на брифинге в понедельник, который транслировали украинские телеканалы.

По его мнению, Зеленскому требуется время для того, чтобы осознать, что он является президентом.