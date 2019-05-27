Администрация президента Зеленского ищет офис для переезда в Киеве

КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. Администрация президента Украины Владимира Зеленского ищет офис для переезда с Банковой улицы в центре украинской столицы, заявил заместитель главы администрации Юрий Костюк.

Ранее Зеленский заявил, что намерен перенести администрацию президента из здания на Банковой улице, 11 и сократить ее штат.

"Мы очень хотим переехать. И мы делаем все для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности. Потому что, честно скажу, очень трудно работать в этом здании, это правда", - отметил Костюк в интервью " Новому времени ".

Бывший заместитель главы администрации Дмитрий Шимкив заявил, что перенос администрации обойдется в десятки миллионов долларов.