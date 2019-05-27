Украина намерена продолжить сотрудничество с МВФ

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Киев продолжит сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), заявил советник президента Украины Александр Данилюк.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу.

Обозреватель ", опубликованном в понедельник. "Сотрудничество с МВФ будет продолжено. Такая же ситуация с Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Это наши партнеры, они всегда нас будут поддерживать, если мы будем настроены на перемены", - заявил Данилюк в интервью интернет-изданию "", опубликованном в понедельник.

По его словам, Украина нуждается в сотрудничестве с международными партнерами, поскольку еще не завершены многие реформы, а для этого необходимы финансовые ресурсы.

Данилюк также сообщил, что Украина сейчас работает над выполнением условий МВФ, необходимых для получения очередного транша. "Уголовная ответственность за незаконное обогащение отменена Конституционным судом. А это в условиях МВФ. Сейчас для получения следующего транша МВФ ожидает, что эта ответственность будет возвращена в законодательное поле. Это решение Верховной рады (ВР). Если ВР не примет меры, то от этого будут страдать все", - сказал Данилюк.

Замглавы администрации президента Руслан Рябошапка ранее сообщил, что президент Зеленский назначил Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны, однако указ об этом пока не обнародован.