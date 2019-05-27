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РИА Новости

В Совфеде оценили предлагаемые ограничения в работе такси

Вчера, 14:32
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Предлагаемые депутатами серьезные ограничения в сфере работы такси негативно скажутся на развитии отрасли, на конкурентоспособности компаний, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
Ранее глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал РИА Новости о поправках, подготовленных ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси. В частности, таксистам запретят работать на автомобилях старше 7 лет, водитель такси должен иметь российское гражданство. Каждую машину предлагается оборудовать системой ГЛОНАСС, благодаря чему будет вестись контроль режима труда и отдыха водителя. По словам депутата, Минтранс и ФАС разработают единую методику расчета стоимости услуг такси для регионов, иностранные компании не смогут быть операторами такси в России.
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"Я считаю, что многие предложения мало жизнеспособны", - сказал Калашников.
По его словам, "дикий" рынок такси сегодня существенно сократился, поскольку оптимально работают операторы. "Если будут введены надуманные ограничения в этой отрасли, многие цивилизованные меры по регулированию рынка такси будут сведены на нет", - полагает законодатель.
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Так, он считает надуманным предложения по установке на каждую машину системы ГЛОНАСС, "что позволит заработать определенным компаниям". Он также отметил, что многие таксисты сегодня работают по принципу франчайзинга.
Кроме того, по мнению Калашникова, нельзя убирать с рынка таких крупных игроков, как, например, Uber, поскольку это сразу приведет к снижению конкуренции в отрасли. Парламентарий также отметил, что многие российские компании имеют солидный иностранный капитал.
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Не поддерживает он и предложение профильным ведомствам формировать систему тарифов на услуги такси, поскольку, по его словам, это нарушает "рыночные принципы".
В то же время сенатор поддержал предложение о том, что машины такси не могут быть старше 7 лет, а иностранцы не смогут быть водителями. "Нельзя человеку с правами другого государства, плохо знающему наши правила, позволять заниматься пассажироперевозками", - сказал замглавы комитета.
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Совет Федерации РФГосдума РФСергей КалашниковРоссияОбщество
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