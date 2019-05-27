Сенатор обвинил Международный трибунал во вмешательстве в дела России

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Решение международного трибунала по морскому праву в отношении украинских моряков является грубым вмешательством в дела России, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.

"Украинские моряки совершили преступление. Были наказаны. Точка. Попытка оспаривать решение российского суда, которую предпринял международный трибунал, - это грубое вмешательство в дела России. Ну, ангажированным представителям трибунала закон не писан, они отрабатывают американские деньги", - сказал Бондарев, слова которого приводит его пресс-служба..

По мнению сенатора, предвзятое решение трибунала не имеет юридической силы: Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года не регулирует данный вопрос, её положения к данному инциденту не применимы.

"Это факт", - отметил сенатор.

Что касается новых украинских властей, то, полагает глава комитета Совфеда, если они продолжат "продавливать" эту линию, поступят "глупо и недальновидно".

"Сейчас (президенту Украины Владимиру) Зеленскому и его команде представляется прекрасный случай повиниться в ошибках предшественников и интеллигентно попросить амнистировать военнослужащих ВМС Украины, которые действовали не по собственному желанию, а по приказу, по воле своего руководства, экс-президента и экс-верховного главнокомандующего Порошенко", - сказал Бондарев.

В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков. Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.