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РИА Новости

Яблони были "одомашнены" не человеком, а медведями и пчелами

Вчера, 14:19
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© РИА Новости / Наталья ПарамоноваМедвежата кушают яблоки, леса Тверской области
Медвежата кушают яблоки, леса Тверской области
© РИА Новости / Наталья Парамонова
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Главными "селекционерами" яблонь выступали не древние жители Китая и Казахстана, а пчелы и медведи, опылявшие их цветы и поедавшие их плоды задолго до появления человека в Средней Азии. Об этом пишет немецкий палеоботаник в журнале Frontiers in Plant Science.

"Фрукты, как мы знаем, растут на деревьях не просто так, а для распространения их семян. Соответственно, ключ для понимания их эволюции мы можем найти в том, какие животные поедали их в далеком прошлом", — объясняет Роберт Шпенглер (Robert Spengler) из Института изучения истории человечества в Йене (Германия).

Яблони, как сегодня считают ученые, были одомашнены относительно поздно, фактически на излете античности, примерно четыре тысячи лет назад. В соответствии с древнегреческими хрониками, яблони были одомашнены самим Александром Македонским. Он увез с собой из Согдианы, самой северной и восточной провинции Персидской империи, первые саженцы карликовых яблонь, ставшие прародителями всех их современных сортов.
В свою очередь, современный генетический и видовой анализ указывает на две возможных прародины яблок – Турцию, где сегодня растут дикие родичи яблонь и где наблюдается их максимальное видовое разнообразие, и Центральную Азию, где произрастает прямой предок современных культурных сортов яблонь, яблоня Сиверса (Malus sieversii).
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Шелковый путь и генетика помогли ученым найти родину яблок
Недавно генетики и археологи нашли весомые доказательства в пользу второй теории, открыв древние огрызки древних яблок на обочине Шелкового Пути и использовав их ДНК для локализации родины первых культурных сортов этого дерева.
С другой стороны, ученые обнаружили свидетельства того, что яблони произошли не от одного, а как минимум четырех диких видов этих деревьев. Это заставило их гадать, как древние селекционеры "догадались" скрестить именно эти подвиды растений. Сейчас многие исследователи считают, что это был очень длительный и во многом случайный процесс, одновременно протекавший в разных точках этого торгового маршрута.
Шпенглер предполагает, что первыми и самыми важными "участниками" этого процесса были не двуногие, а четвероногие обитатели Средней Азии, а также насекомые-опылители, помогавшие разным подвидам яблонь обмениваться удачными генами.
Он обратил внимание на то, что многие дикие яблоки достаточно часто обладают необычным набором черт, которые обычно ассоциируются с культурными разновидностями этого растения. К примеру, плоды тянь-шаньские яблонь часто не уступают по размерам продукции современных селекционеров.
Множество подобных черт у диких плодов заставило его задуматься, что могло заставить яблони выработать эти нетипичные свойства. Он попытался найти ответ на этот вопрос, проанализировав то, как должны были эволюционировать эти растения до того, как с ними столкнулись первые древние селекционеры.
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Для этого палеоботаник изучил не только современную, но и древнюю экологическую обстановку на предполагаемых "родинах" яблонь. Он обратил внимание на одну простую вещь – все крупные фрукты с толстым слоем мякоти и относительно небольшими косточками распространялись в прошлом представителями мегафауны, исчезнувшей к началу текущей геологической эпохи.
Даже самые небольшие и горькие дикие яблоки, как объясняет Шпенглер, обладают слишком большими размерами, чтобы их могли поедать и разносить семена птицы и мелкие млекопитающие, такие как грызуны. В этом отношении яблони очень сильно отличаются от других розоцветных растений, таких как вишня, малина или шиповник.
С другой стороны, современные медведи, лошади и кабаны охотно поедают яблоки и могут разносить их семена по лесу, не переваривая их. Это натолкнуло Шпенглера на мысль, что главными "селекционерами" древних яблонь были не люди, а вымершие представители мегафауны, к примеру, крупные медведи, исчезнувшие из центральных регионов Азии незадолго до появления там людей.
В пользу этого говорит не только крупный размер диких яблок, но и то, что сейчас они захватывают новые территории крайне неохотно и распространяются крайне медленно. Это хорошо объясняет то, как возникли обособленные популяции четырех типов диких яблонь, давших жизнь современным культурным сортам этого растения, и почему уровень их генетического разнообразия резко снизился за это время.
Когда в этих регионах появились люди, они начали путешествовать по Шелковому пути и развозить уже существующие "сорта" яблок вместе с собой. Рано или поздно это привело к тому, что в одной и той же точке пути начали расти две популяции этих растений. Они дали жизнь первым гибридным сортам яблонь благодаря пчелам и другим опылителям, которые помогли им обменяться пыльцой.
В определенный момент времени, древние торговцы заметили необычно крупные плоды и попытались "улучшить" их и вырастить свои собственные плантации яблонь. По сути, они воспользовались плодами совместной эволюции древней мегафауны и растений и стали заменой для исчезнувших главных потребителей яблок, заключает ботаник.
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генетикаэволюцияЯблокоМоскваКитайАзияРИА Наука
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