Путин оценил предложение Титова о мере пресечения предпринимателям

Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи. 27 мая 2019

Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи. 27 мая 2019

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым заявил о необходимости проанализировать его предложение в первую очередь применять к предпринимателям меру пресечения в виде залога и отметил важность суммы залога.

В ходе встречи Титов поднял тему уголовного преследования бизнеса. "Самой большой проблемой является применение меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время суда, то есть судебного процесса. Содержание предпринимателя под стражей является очень сильным негативным влиянием на его бизнес", - сказал он.

"И мы хотели бы Вашей поддержки в том, чтобы сегодня изменить законодательство и чтобы Верховный суд подумал, чтобы дать специальное разъяснение пленума о том, чтобы применять залог. То есть мера пресечения – залог. Эта мера применяется в очень многих странах. У нас есть 106-я статья Уголовно-процессуального кодекса, которая подразумевает применение залога, и он сегодня применяется, но пока не очень часто", - продолжил Титов.

"Что касается залога, надо внимательно проанализировать ситуацию и посмотреть. Здесь важна, конечно, сумма залога. Потому что, если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает", - ответил Путин.