Путин оценил предложение Титова о мере пресечения предпринимателям

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым заявил о необходимости проанализировать его предложение в первую очередь применять к предпринимателям меру пресечения в виде залога и отметил важность суммы залога.
В ходе встречи Титов поднял тему уголовного преследования бизнеса. "Самой большой проблемой является применение меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время суда, то есть судебного процесса. Содержание предпринимателя под стражей является очень сильным негативным влиянием на его бизнес", - сказал он.
"И мы хотели бы Вашей поддержки в том, чтобы сегодня изменить законодательство и чтобы Верховный суд подумал, чтобы дать специальное разъяснение пленума о том, чтобы применять залог. То есть мера пресечения – залог. Эта мера применяется в очень многих странах. У нас есть 106-я статья Уголовно-процессуального кодекса, которая подразумевает применение залога, и он сегодня применяется, но пока не очень часто", - продолжил Титов.
"Что касается залога, надо внимательно проанализировать ситуацию и посмотреть. Здесь важна, конечно, сумма залога. Потому что, если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает", - ответил Путин.
"С другой стороны, это тоже может быть действенным инструментом, чтобы эффективно вести, с одной стороны, дело, расследовать, с другой стороны, не прекращать деятельность предприятия, не останавливать, людей на улицу не выбрасывать", - добавил президент РФ.
8 декабря 2018, 21:30Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к бизнесменам