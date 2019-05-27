Патриарх Кирилл передал в СЕ материалы о нарушении прав верующих на Украине

СТРАСБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович материалы о конкретных случаях нарушения прав верующих на Украине.

"Хотел передать Вам материалы о конкретных случаях. Они, может быть, потребуют Вашего участия в судьбах конкретных людей", - сказал патриарх на встрече с комиссаром в понедельник в Совете Европы в Страсбурге.

"Хотелось бы, чтобы Совет Европы осуществлял контроль за соблюдением прав людей в сфере религиозного выбора", - отметил патриарх.

Он рассказал Миятович о двух дискриминационных законах, принятых на Украине при прежнем президенте Петре Порошенко. По одному из них Украинская православная церковь лишается своего названия, а по другому – у общин этой канонической церкви раскольниками отнимаются храмы. При этом, по словам патриарха, есть видео, где членов общин, местных жителей избивают молодые люди, заявляющие о желании сменить юрисдикцию общины, даже если они сами к ней не относятся.

Патриарх Кирилл также рассказал, что верующие храмов канонической Украинской православной церкви, которые были захвачены на Украине силой, стали обращаться в суды.

"И абсолютное большинство процессов они выигрывали… Несмотря на сильное политическое давление, суды честно выполняли свой долг. Нарушения исходили от государственной исполнительной власти. Но это отвергалось народом. И результаты выборов это показали", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Миятович, в свою очередь, сообщила патриарху Кириллу, что в ближайшее время планирует посетить Украину, а также намерена приехать в Россию. "Когда речь заходит о правах человека и насилии в отношении верующих людей - это подпадает под мой мандат. Несомненно, я буду заниматься этими вопросами. Я намерена детально изучить ситуацию уже в ходе ближайшего визита на Украину", - заверила Миятович патриарха.