Эксперты рассказали, как результаты выборов в ЕП повлияют на будущее Европы

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В европейских странах 23-26 мая прошли выборы в Европарламент – законодательный и представительный орган Евросоюза, являющийся наряду с этим одним из самых влиятельных законодательных органов мир. О том, как результаты выборов повлияют на ЕС, - в материале РИА Новости.

Прошедшие выборы в новый состав Европарламента сформируют расклад сил в европейских структурах на следующие пять лет. Явка оказалась рекордной за последние годы, превысив 50%.

На основе полученных европейскими движениями результатов лидерам ЕС в рамках Евросовета предстоит согласовать кандидатуру нового главы ЕК и всей комиссии и внести их на утверждение ЕП нового созыва. По устоявшейся в последние годы практике, которая, впрочем, подвергается критике со стороны многих стран ЕС, наибольшие шансы занять этот пост получает ведущий кандидат от партии, набравшей самое большое число мандатов.

Последующие за первыми результатами дни и недели политические партии и фракции ЕП проведут в непростых консультациях и переговорах, пытаясь уравновесить различные интересы и сблизить позиции, чтобы не допустить затягивания процедуры назначения преемника Жан-Клода Юнкера.

Утраченное большинство

По итогам выборов две ведущие фракции, "Европейская народная партия", включающая в себя консервативные и христианско-демократические партии стран Европы, а также "Альянс социалистов и демократов", утратили традиционное правящее большинство в Европарламенте. Обе фракции в последние десятилетия задавали тон в политике Евросоюзе.

Согласно результатам, фракция христианско-демократической "Европейской народной партии", ведущей в ЕС политической силы, сохранила первое место (179 мест), но при этом потеряла 38 мандатов. В свою очередь, традиционные союзники, социал-демократы, потеряли 34 мандата, и теперь у них, по оценке ЕП, будет только 152 мандата.

Кандидатом на пост главы Еврокомиссии от "Европейской народной партии" выступает нынешний глава фракции, баварский политик Манфред Вебер, ратующий за сохранение санкций против РФ и высказывающийся против строительства газопровода "Северный поток-2". Однако, учитывая, что его союзники в лице социал-демократов также потеряли 34 мандата, неизбежно придется искать поддержку у других политических сил.

При этом Вебер заявил ранее на пресс-конференции, что "Европейская народная партия" не намерена сотрудничать в новом созыве ЕП с партиями, которые не верят в проект Евросоюза.

Перед выступлением Вебера представитель Европарламента отметил, что граждане Евросоюза проголосовали о том, кто будет представлять их в Европарламенте. Это в свою очередь будет иметь непосредственное влияние на то, кто будет возглавлять Еврокомиссию в 2019-2024 годах, поскольку депутаты ЕП будут принимать решение об этом на следующем пленарном заседании в Страсбурге в июле.

Евроскептики, либералы и "зеленые"

Согласно результатам выборов, укрепились позиции либералов, евроскептиков и "зеленых", что сделает процесс согласования кандидатуры нового главы Еврокомиссии более сложным и потребует формирования новых альянсов.

Стоит отметить, что предварительные итоги выборов в Европарламент в целом совпали с прогнозами, которые предсказывали большую раздробленность состава с учетом усиления "зеленых", евроскептиков, националистов, а также появления новой фракции либералов и сторонников президента Франции Эммануэля Макрона. Результаты еще будут уточняться с учетом поступления официальных данных от национальных избиркомов и возможной перетасовки политической принадлежности депутатов, так как в новом составе появились 38 депутатов, пока не примкнувших ни к каким фракциям.

Кроме этого, прямые политические оппоненты, настроенные проевропейски либералы и так называемые "евроскептики", включающие в себя широкий спектр партий от националистов до сторонников Brexit, набрали сопоставимое число мандатов, что теоретически позволяет им конкурировать за статус третьей политической силы в ЕП.

Однако если либералы смогли сгруппироваться в рамках одной фракции (105 кресел), то сторонники усиления суверенных прав государств и сочувствующие им правоконсервативные депутаты по-прежнему разделены между двумя фракциями, одна из которых в итоге еще и ослабнет после выхода Великобритании из ЕС.

Так, альянс итальянского вице-премьера Маттео Сальвини, объединяющий евроскептиков из Франции, Австрии, Бельгии, Италии и других стран, может получить 57 кресел (в прошлом парламенте в рамках фракции "Европа наций и свобод" было 37), а сторонники Brexit и движения "Пять звезд" из бывшей фракции "Европы свободы и прямой демократии" могут рассчитывать еще на 54 мандата (был 41). Хотя формально их суммарное присутствие увеличилось, согласно этим оценкам, на 33 кресла, возникнет ли между ними прямое политическое взаимодействие для влияния на принятие решений по будущим назначениям в ЕК и ЕП, пока не ясно.

При этом стоит учитывать, что британских евроскептиков в этих выборах из-за затянувшегося Brexit, как и опасался французский президент, может спутать карты, потому что избранники, которым предстоит, возможно, заседать всего несколько месяцев и в итоге сдать мандаты, могут на начальном этапе повлиять на назначения в европейские структуры.

Британия планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, следовательно, участвовать в выборах в Европарламент не планировала. Однако премьер-министр Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit - теперь он должен состояться 31 октября, а, следовательно, Британия обязана провести выборы в Европарламент.

Новое европейское возрождение

Согласно результатам выборов, в Италии впервые одержала победу правая партия "Лига", которая последовательно критиковала политику нынешнего руководства Евросоюза и настаивала на необходимости отмены антироссийских санкций ЕС. По данным местного МВД, за "Лигу" проголосовали 34,3% итальянцев.

Во Франции партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" одержала победу на выборах в Европарламент, набрав 23,31% голосов, на втором месте - президентская "Вперед, республика" с 22,41%.

В Великобритании же лидирует партия Brexit бывшего главы Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджела Фараджа. Свою миссию партия популистов-евроскептиков видит в том, чтобы добиваться выхода из ЕС любой ценой, и ее поддерживает наиболее активная часть сторонников "развода" с Европой.

Вице-премьер Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини заявил , что лидерство его партии Италии, "Национального объединения" во Франции и Партии Brexit в Великобритании на прошедших выборах в Европарламент стало знаком перемен в Европе и началом "нового европейского Возрождения".

"Не только "Лига" стала первой партией в Италии, Марин Ле Пен стала первой во Франции, Найджел Фарадж в Великобритании. Это знак того, что Европа меняется. Что Европа устала быть рабыней элит, корпораций и влиятельных сил. Сегодняшнее голосование говорит нам, что европейские правила меняются… Рождается новая Европа, и я горд, что "Лига" стала участницей этого нового европейского Возрождения, основой которого являются работа, свобода, народы и права", - заявил он журналистам в штаб-квартире "Лиги" в Милане.

Еще не конец

По мнению заведующего кафедры европейской интеграции МГИМО (У) МИД России, эксперта РСМД Николая Кавешникова, результаты выборов в Европарламент не означают наступления конца единой Европы, но означают то, что будут существовать сложности с определением стратегических направлений развития Евросоюза.

"Говорить о том, что в Европе наступает конец единой Европы, безусловно, нельзя. Потому что в совокупности все евроскептики увеличили свое представительство в Европарламенте примерно со 150 до 180 мест, что составляет примерно четверть мест в Европарламенте. В этом плане изменения есть, но они не носят кардинального характера", - сказал Кавешников РИА Новости.

По его словам, важным по итогам выборов является то, что результаты отражают усложнение политического поля в Европе и приведут к сложностям с определением направлений развития ЕС.

"Важно то, что последовательно на протяжении уже как минимум 15 лет теряют влияние партии правого и левого центра. Это отражает эрозию центристских идеологий и усложняет политическое поле, и делает необходимым постоянный поиск более системных компромиссов, включающих не только крупные и средние политические силы, но и малые и растущие и политические силы. Безусловно, следствием этого будут сложности с определением стратегических направлений развития Европейского союза, но ни в коей мере не крах существующего интеграционного проекта", - добавил Кавешников. Эксперт отметил, что единый внутренний рынок ЕС работает и развивается вполне успешно, активно строится энергетический союз в ЕС, идет сложная реформа управления в еврозоне.

По мнению главного редактора журнала "Россия в глобальной политике", политолога Федора Лукьянова, выборы в Европарламент показали, что европейскую политическую картинку надо собирать заново

"Выборы прошли, и их итог вообще-то катастрофой не стал, хотя и показал картину глубоких изменений в европейском политическом ландшафте. Успех националистических сил налицо, но, строго говоря, почва из-под ног европейского политического класса не ушла. Просто она стала заметно более ухабистой, а к этому не привыкли. Главный итог голосования мая 2019 года – конец эпохи, когда европейской политикой управляли две крупнейшие политические силы, так называемые народные (массовые) партии – консерваторы и социалисты", - написал Лукьянов в своей колонке на сайте журнала "Россия в глобальной политике".

По его словам, выборы в Европарламент не привели к коллапсу ЕС, но подтвердили, что в Евросоюзе наступает совсем другая политическая эра.

"Понадобятся годы, прежде чем Европейский союз обретет свою новую форму и новый внутренний баланс, а практика покажет, какие из идей и сил, находящихся сейчас на подъеме, реально жизнеспособны, а какие останутся однодневками", - отметил Лукьянов.