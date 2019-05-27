Сальвини заявил о начале "нового европейского Возрождения"

РИМ, 27 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Лидерство партии "Лига" в Италии, "Национального объединения" во Франции и Партии Brexit в Великобритании на прошедших выборах в Европарламент стало знаком перемен в Европе и началом "нового европейского Возрождения", заявил вице-премьер Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини.

"Не только "Лига" стала первой партией в Италии, Марин Ле Пен стала первой во Франции, Найджел Фарадж в Великобритании. Это знак того, что Европа меняется. Что Европа устала быть рабыней элит, корпораций и влиятельных сил", — заявил он журналистам в штаб-квартире "Лиги" в Милане.

Согласно подсчету 14% избирательных бюллетеней, который приводит МВД Италии, правая "Лига" официально становится самой популярной политической силой страны, набирая 32,66% голосов.

Таким образом, "Лига", в ходе предвыборной кампании выступавшая против нынешней политики Евросоюза и неоднократно подвергавшая критике его руководство, опережает союзников по правительственной коалиции и конкурентов на нынешних выборах "Движение 5 звезд".

Сальвини заверил, что итоги выборов в Европарламент не станут поводом для сведения счетов на внутриполитической сцене страны: "на национальном уровне ничего не меняется".

"Моим противником были и будут левые силы, которые плохо управляли Италией и Европой. Союзники по правительству для меня друзья, с которыми мы с завтрашнего дня вернемся к работе. И я рассчитываю вернуться к выполнению пунктов программы правительства, которые оставались подвешенными", — сказал Сальвини, заявление которого размещено в его Facebook

"Сегодняшнее голосование говорит нам, что европейские правила меняются. <…> Рождается новая Европа, и я горд, что "Лига" стала участницей этого нового европейского Возрождения, основой которого являются работа, свобода, народы и права", — заявил лидер "Лиги".

"Движение", которое принято называть популистской силой, согласно первым результатам, занимает третье место, получая 16,8% голосов. На втором месте закрепляется ранее правившая Демократическая партия, предварительно набирающая 24,8% голосов.

Избирательные участки в Италии закрылись последними в Европе в 23:00 (00:00 мск). Депутатами Европарламента от страны станут 73 человека.

На всеобщих выборах марта 2018 года "Лига" получила 17% голосов избирателей. "Движение" по их итогам стало самой популярной политической силой с 32% голосов. Его лидер Луиджи Ди Майо занял пост вице-премьера и возглавил министерство экономического развития.

Одним из пунктов "правительственного контракта", который "Лига" и "Д5З" заключили перед формированием нового кабинета министров, была объявлена работа в части отмены антироссийских санкций. Кроме того, в программе говорится о намерении "вновь обсудить договоры Европейского союза" и пересмотреть основополагающие механизмы экономического управления ЕС.