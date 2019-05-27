Минюст объяснил отказ ЕСПЧ присуждать компенсации из-за гей-парадов в РФ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Европейский суд по правам человека перестал присуждать компенсации лицам, подающим иски из-за запрета на проведение гей-парадов в России, потому что усматривает в этом их попытки таким образом заработать, заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции страны Михаил Гальперин.

"Я знаю, что это вызвало недовольство, в том числе, заявителей, что Европейский суд по правам человека отказывается взыскивать денежные компенсации. Понятно, что для многих людей, и это не секрет, это фактически способ заработать", - сказал Гальперин журналистам.

Он пояснил, что предпринимаются попытки заявлять о намерении провести гей-парад, чтобы, получив отказ от властей РФ, потом обратиться в ЕСПЧ и получить компенсацию.