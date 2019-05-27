Полиция опровергла данные о массовом побеге и убийствах в одесской колонии

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Полиция не располагает данными о массовом побеге или убийствах в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе, где произошел бунт, заявил в понедельник РИА Новости советник главы управления Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.
"Информации о якобы массовом побеге или каких-то убийствах у нас пока нет", - сказал Форостяк.
По его данным, также у полиции нет информации о горящем здании на территории колонии; известно только, что горит автомобиль.
На место выехало руководство областной полиции и руководство пенитенциарной службы. У колонии, согласно оперативному, плану дежурят полицейские, военнослужащие Национальной гвардии, медики и представители экстренных служб. Количество правоохранителей не разглашается.
По данным издания "Думская.net", на территории колонии "работает" спецназ.