Полиция опровергла данные о массовом побеге и убийствах в одесской колонии

Сотрудники полиции на территории Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе, где произошло массовое неповиновение заключенных. 27 мая 2019

Сотрудники полиции на территории Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе, где произошло массовое неповиновение заключенных. 27 мая 2019

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Полиция не располагает данными о массовом побеге или убийствах в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе, где произошел бунт, заявил в понедельник РИА Новости советник главы управления Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

"Информации о якобы массовом побеге или каких-то убийствах у нас пока нет", - сказал Форостяк.

По его данным, также у полиции нет информации о горящем здании на территории колонии; известно только, что горит автомобиль.

На место выехало руководство областной полиции и руководство пенитенциарной службы. У колонии, согласно оперативному, плану дежурят полицейские, военнослужащие Национальной гвардии, медики и представители экстренных служб. Количество правоохранителей не разглашается.