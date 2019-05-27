В Дагестане три человека погибли в ДТП с двумя легковушками

ПЯТИГОРСК, 27 мая - РИА Новости. Три человека погибли, трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Дагестане, сообщает МВД региона.

"По предварительным данным, по причине выезда одного из водителей на встречную полосу столкнулись два легковых автомобиля Lada Kalina", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Как отметили в МВД, три человека погибли и трое пострадали, один из пострадавших - несовершеннолетний.