В Раде призвали Зеленского отменить скандальные назначения бизнес-партнеров

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Фракция "Радикальной партии" призывает президента Украины Владимира Зеленского отменить скандальные назначения бизнес-партнеров на ключевые государственные должности, заявил в понедельник во время согласительного совета Верховной рады Украины лидер радикалов Олег Ляшко.

Ранее петиция об отставке главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала необходимое число голосов; теперь она должна быть рассмотрена главой государства.

"Мы (фракция – Прим. ред.) обращаемся с требованием к президенту Зеленскому отменить скандальные кадровые назначения... Богдана, назначенного вопреки закону о люстрации. И назначение его (Зеленского – ред.) бизнес-партнеров на ключевые государственные должности в Украине", - сказал Ляшко. Трансляцию вели украинские телеканалы.

По его словам, Зеленский в плане назначений ничем не отличается от его предшественника, бывшего президента Украины Петра Порошенко, "который так же все свое бизнес-окружение назначал на ключевые должности".