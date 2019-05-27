В Раде призвали Зеленского отменить скандальные назначения бизнес-партнеров

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Фракция "Радикальной партии" призывает президента Украины Владимира Зеленского отменить скандальные назначения бизнес-партнеров на ключевые государственные должности, заявил в понедельник во время согласительного совета Верховной рады Украины лидер радикалов Олег Ляшко.
Ранее петиция об отставке главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала необходимое число голосов; теперь она должна быть рассмотрена главой государства.
23 мая, 17:25Игра петиций. Друзья и враги Зеленского начали битву на его сайтеПосле того, как петицию об отставке Зеленского поддержали более 25 тысяч человек, на сайте президента Украины были зарегистрированы три петиции противоположного содержания. Ход этого сражения прокомментировали в эфире радио Sputnik эксперты.
"Мы (фракция – Прим. ред.) обращаемся с требованием к президенту Зеленскому отменить скандальные кадровые назначения... Богдана, назначенного вопреки закону о люстрации. И назначение его (Зеленского – ред.) бизнес-партнеров на ключевые государственные должности в Украине", - сказал Ляшко. Трансляцию вели украинские телеканалы.
По его словам, Зеленский в плане назначений ничем не отличается от его предшественника, бывшего президента Украины Петра Порошенко, "который так же все свое бизнес-окружение назначал на ключевые должности".
22 мая, 13:44Ляшко назвал Зеленского узурпатором
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. Согласно закону "Об очищении власти", эта должность входит в перечень должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти. По закону, лицо, попавшее под люстрацию, не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу, то есть до октября 2024 года.