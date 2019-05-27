Видео драки достаточно для увольнения хакасского чиновника, заявил эксперт

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Видео драки достаточно, чтобы уволить главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева и запретить ему занимать руководящие посты на государственной службе, заявил РИА Новости председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. На кадрах, показанных в эфире "России 24", видно, как чиновник хватает микрофон, который держит корреспондента, а затем выталкивает его и бросает на пол. После чего журналиста вытаскивают из кабинета, кто-то пытается закрыть камеру, и все это сопровождается руганью со стороны чиновника. Видео получило широкий резонанс. Позднее чиновник обвинил журналиста в провокации, а СК в отношении Зайцева завел уголовное дело воспрепятствовании журналистской деятельности.

"Я считаю, что такое неадекватное поведение чиновника недопустимо. Если человек позволяет себе бросаться с кулаками на журналиста федерального телеканала, то страшно представить, как он ведет себя со своими подчиненными, с простыми людьми, которые приходят в администрацию района. Вместо того чтобы извиниться за нападение на журналиста, выполнявшего свои профессиональные обязанности, хакасский чиновник начал что-то рассказывать о провокациях. Я уверен, что видео драки достаточно, чтобы этот человек больше не занимал свою должность и не работал на руководящих постах на государственной службе", - заявил Цветков.

Он отметил, что "проблема хамского поведения госслужащих, к сожалению, никуда не делась, на это часто обращают внимание граждане, это часто попадает в СМИ".

"Нам необходим реально работающий, отвечающий современным реалиям кодекс этики чиновников, который будет носить не рекомендательный, а обязательный характер. Угроза увольнения, угроза привлечения к ответственности заставит чиновника тщательнее подбирать слова и интонацию в общении с гражданами, а тем более с журналистами. И очень важно рассматривать поведение того или иного госслужащего на комиссии по этики в присутствии заявителя. Тогда это будет эффективно", - заключил Цветков.