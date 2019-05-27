В Кремле назвали призыв Коломойского к дефолту внутриукраинской дискуссией

"Это не наше дело комментировать заявления господина Коломойского, это скорее внутренняя дискуссия, внутриукраинская, которую, конечно, мы не можем и не хотим комментировать. В данном случае речь идет о, скажем так, реноме страны как надежного заимствователя. Известно, что существуют долговые обязательства, вот пока мы из этого исходим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают подобные высказывания и рассчитывает ли Россия на возврат долга.