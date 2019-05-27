В Кремле назвали призыв Коломойского к дефолту внутриукраинской дискуссией

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Кремле не считают нужным комментировать призыв украинского бизнесмена Игоря Коломойского к дефолту Украины, поскольку это внутриукраинская дискуссия, однако речь здесь идет о реноме страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу.
"Это не наше дело комментировать заявления господина Коломойского, это скорее внутренняя дискуссия, внутриукраинская, которую, конечно, мы не можем и не хотим комментировать. В данном случае речь идет о, скажем так, реноме страны как надежного заимствователя. Известно, что существуют долговые обязательства, вот пока мы из этого исходим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают подобные высказывания и рассчитывает ли Россия на возврат долга.
Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что ожидает очередного кредитного транша от МВФ в июне.