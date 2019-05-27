В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки

Беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе

© Фото : Нацполиция Украины Беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима № 51 вспыхнули беспорядки, сообщила " Думская.net ". В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима № 51 вспыхнули беспорядки, сообщила "".

Источники рассказали, что больше сотни человек забаррикадировались внутри здания, не менее 15 скрылись в частном секторе.

Причиной бунта могли стать плохие условия содержания, отмечает СМИ. К учреждению стянули дополнительные силы полиции и Нацгвардии.

"Заключенные колонии сообщают, что сейчас спецназ крайне жестко расправляется со взбунтовавшимися", — говорится в статье.

Советник главы областной Нацполиции уточнил, что забаррикадировавшихся около пятисот человек, пострадали четверо конвоиров. При этом он добавил, что не располагает данными о сбежавших.

Возбуждено уголовное дело по статье "действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний".

Позже омбудсмен Украины заявил, что причиной ЧП, по предварительным данным, стали обыски у осужденных; пятерых нарушителей режима вывезли из колонии.

Эту информацию подтвердила замглавы Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации министерства юстиции Наталья Билак. Она также сообщила, что четверо пострадавших сотрудников учреждения госпитализированы.