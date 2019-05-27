Застрелившему собак в Ленинградской области мужчине грозит уголовное дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пенсионера, застрелившего трех собак в Приозерском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 26 мая в полицию Приозерского района обратился мужчина, сообщивший, что у дома №3 по улице Ладожской в поселке Кутузовское пенсионер из своего охотничьего ружья застрелил трех собак.