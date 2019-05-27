Жириновский заступился за женщин, не желающих иметь детей

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Женщина имеет право отказаться от рождения ребенка или замужества, так как имеет одинаковые права с мужчинами и вправе посвятить себя работе, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметив, что одобряет браки лишь по любви.

"Она не хочет. Она хочет себя посвятить какой-то деятельности, трудовой деятельности. Если просто родить - это 9 месяцев, но она должна всю жизнь любить ребенка. А если он нелюбимый? А если у нее нет мужа? Поэтому чем выше уровень культуры... рожать детей будут все меньше и меньше, потому что культурная девушка, ей не до этого. Мы не можем пробудить искусственно (желание иметь детей)", - сказал Жириновский, выступая в понедельник в РАН.

"Как же мы ее духовно мобилизуем? Нет, ты должна стать матерью! Слушайте, это же не в магазин сходить. Это же столько лет жизни потратить, это бессонные ночи, года. Поэтому здесь я созрел, чтобы защищать женщин", - отметил политик.

Он также напомнил, что ранее ЛДПР уже озвучивала свое предложение по финансовому стимулированию женщин к отказу от абортов, однако подчеркнул, что тем не менее это остается выбором самой женщины и обвинять ее ни в чем нельзя. По мнению Жириновского, родить ребенка - подвиг, на который готовы не все.