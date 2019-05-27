Коломойский заявил, что с 2017 года знал о планах выдвижения Зеленского

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Украинский бизнесмен и владелец медиахолдинга "1+1" Игорь Коломойский утверждает, что с 2017 года знал о планах Владимира Зеленского баллотироваться на выборах президента Украины.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

"В 2017 году. Мы просто где-то обсуждали… Он сказал, что у него есть такие мысли. Я подозреваю, что он думал с 2015-го, когда "Слугу" делал. А потом уже по реакции, по рейтингам, по всему, что произошло, по реакции власть имущих, Пети (экс-президента Петра Порошенко – ред.)", - заявил Коломойский в интервью интернет – изданию " Украинская правда ", отвечая на вопрос "Когда вы узнали, что Зеленский идет в президенты?".

По информации открытых источников, в состав медиахолдинга "1+1", принадлежащего Коломойскому входят производственный департамент "1+1 продакшн", а также телеканалы: "1+1", "1+1 International", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан-ТВ". Помимо них, группе принадлежат новостные сайты ТСН.ua, информационное агентство УНИАН и Главред, а также интернет-сайты "Телекритика" и "Дуся" (эти два сайта управляются отдельной кампанией). В марте 2016 года холдингом был приобретен украинский провайдер платного спутникового ТВ "Viasat Украина".

Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Коломойский является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", также имеет авиаактивы, активы в металлургии, нефтехимии.