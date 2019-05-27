В Петербурге мужчины под видом сантехников избили и ограбили блокадницу

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Полиция в Петербурге задержала двух мужчин, которые под видом сантехников избили и ограбили 85-летнюю пенсионерку, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что злоумышленники под видом сантехников проникли в квартиру 85-летней блокадницы. Они жестоко избили пожилую женщину и, похитив ценные вещи, скрылись. Пенсионерка с серьезными травмами госпитализирована в одну из городских клинических больниц", - приводятся слова Волк на сайте МВД.
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Правоохранители задержали двоих подозреваемых: 28-летнего разнорабочего жилищной службы и его сообщника. Возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ ("грабеж"), максимальная санкция – лишение свободы на семь лет.