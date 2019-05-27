В Петербурге мужчины под видом сантехников избили и ограбили блокадницу

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Полиция в Петербурге задержала двух мужчин, которые под видом сантехников избили и ограбили 85-летнюю пенсионерку, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители задержали двоих подозреваемых: 28-летнего разнорабочего жилищной службы и его сообщника. Возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ ("грабеж"), максимальная санкция – лишение свободы на семь лет.