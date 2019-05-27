Кличко пообещал, что треснувшее стекло на мосту заменят в течение суток

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что стеклянные панели пола нового пешеходного моста в украинской столице восстановят в течение суток.
Кличко 26 мая сообщил, что две стеклянные панели нового пешеходного моста в Киеве треснули, он попросил правоохранителей дать инциденту правовую оценку.
"Мы сейчас со специалистами осмотрели поврежденные элементы стеклянного пола. Предварительно: вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола… Поврежденные же элементы заменят в течение суток", - цитирует Кличко пресс-служба мэрии в понедельник.
По словам мэра, многослойное закаленное стекло не повреждено. Также Кличко заявил, что кроме камер наблюдения, установленных на мосту, дополнительные средства видеонаблюдения установят и снизу, под мостом.
26 мая, 22:01Опубликовано видео нового треснувшего моста в Киеве
Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, открыли 25 мая в присутствии мэра. Часть пола выполнена из больших стеклянных панелей площадью в пару квадратных метров каждая. Через эти панорамные панели можно наблюдать дорогу, проходящую в нескольких десятках метров под мостом.