Кличко пообещал, что треснувшее стекло на мосту заменят в течение суток

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что стеклянные панели пола нового пешеходного моста в украинской столице восстановят в течение суток.

Кличко 26 мая сообщил, что две стеклянные панели нового пешеходного моста в Киеве треснули, он попросил правоохранителей дать инциденту правовую оценку.

"Мы сейчас со специалистами осмотрели поврежденные элементы стеклянного пола. Предварительно: вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола… Поврежденные же элементы заменят в течение суток", - цитирует Кличко пресс-служба мэрии в понедельник.

По словам мэра, многослойное закаленное стекло не повреждено. Также Кличко заявил, что кроме камер наблюдения, установленных на мосту, дополнительные средства видеонаблюдения установят и снизу, под мостом.