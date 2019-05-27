Коломойский рассказал, из-за чего поругался с Порошенко

"Мы, кстати, из-за телевизора с ним и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, — это был "1+1". С первого же дня. Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию (президента. — Прим. ред.), приходил. Один из вопросов был: "1+1" что-то не то показал", — рассказал Коломойский в интервью интернет-изданию "Украинская правда".