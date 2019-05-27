Коломойский рассказал, из-за чего поругался с Порошенко

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его конфликт с бывшим президентом Украины Петром Порошенко разгорелся из-за телеканала "1+1".
"Мы, кстати, из-за телевизора с ним и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, — это был "1+1". С первого же дня. Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию (президента. — Прим. ред.), приходил. Один из вопросов был: "1+1" что-то не то показал", — рассказал Коломойский в интервью интернет-изданию "Украинская правда".
По словам Коломойского, Порошенко лично требовал от него повлиять на руководителей телеканала. Бизнесмен объяснил, что не решает, какие сюжеты выпускать в эфир.
По информации открытых источников, в состав медиахолдинга "1+1", принадлежащего Коломойскому, входят производственный департамент "1+1 продакшн", а также телеканалы "1+1", "1+1 International", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан-ТВ". Помимо них группе принадлежат новостные сайты ТСН.ua, информационное агентство УНИАН, а также интернет-сайты "Телекритика" и "Дуся", которые управляются отдельной компанией. В марте 2016 года холдингом был приобретен украинский провайдер платного спутникового ТВ "Viasat Украина".
Коломойский — один из самых богатых людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Бизнесмен является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", также имеет активы в металлургической, нефтехимической и медиасферах.