Выборы в Европарламент привели Грецию к отставке правительства

Избиратель знакомится со списками кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент на одном их избирательных участков в Афинах. 26 мая 2019

Избиратель знакомится со списками кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент на одном их избирательных участков в Афинах. 26 мая 2019

АФИНЫ, 27 мая - РИА Новости. Крупное поражение на выборах в Европарламент заставило премьер-министра Греции Алексиса Ципраса Крупное поражение на выборах в Европарламент заставило премьер-министра Греции Алексиса Ципраса заявить о предстоящей отставке правительства и досрочных парламентских выборах.

Заявление об отставке будет подано сразу после второго тура местных выборов 2 июня, сообщил Ципрас в телеобращении.

Досрочные парламентские выборы могут состояться 30 июня.

С 2004 года в Греции все парламентские выборы проходили досрочно - за 15 лет ни одно правительство не отработало полностью конституционный четырехлетний срок.

Серьезное поражение

В Греции в воскресенье проходили тройные выборы - в Европарламент, глав регионов и региональных советников, а также мэров и муниципальных советников.

Правящая в Греции партия СИРИЗА проиграла на всех, но главным стало поражение на евровыборах - они рассматривались как генеральная репетиция перед парламентскими выборами, которые по конституции должны были пройти в октябре. Разница между двумя партиями после подсчёта 70% бюллетеней составила 9,5 процентных пункта, хотя опросы показывали 7-8 п.п., а многие политики и обозреватели были уверены, что она будет минимальной - 2-4 п.п.

Греции выделено 21 место в Европарламенте.

"Новая демократия" получает из них семь мест (у неё 33,25% голосов), СИРИЗА - шесть мест (23,%). На прошлых выборах 2014 года СИРИЗА получила шесть мест с 26,56% голосов, а у НД было пять мест и 22,72% голосов.

По два места достались Движению перемен КИНАЛ (бывшей ПАСОК - 7,45%), Компартии Греции (5,56%) и ультраправой "Хриси авги" ("Золотой заре" - 4,86%), исповедующей неонацистскую идеологию.

По одному месту получили "новички" выборов - "Греческое решение" ("Эллиники лили") Кириакоса Велопулоса (4,1%) и движение МЕРА25 экс-министра финансов в первом правительстве Ципраса, харизматичного экономиста Яниса Варуфакиса, едва преодолевшего трёхпроцентный барьер.

Голоса "Хриси авги" отошли к партии Велопулоса, хотя и крайне правой, но не одиозной. Тревожной тенденцией стало то, что, согласно экзит-полам, 13,3% молодых избирателей в возрасте от 17 до 22 лет проголосовали за "Хриси авги".

Из восьми парламентских партий не преодолели трёхпроцентный барьер три - "Независимые греки" АНЭЛ экс-министра обороны Паноса Камменоса, эклектичная партия "Потами" и Союз центристов Василиса Левентиса.

Первый экзит-полл на 12 часов дня показал разницу между лидерами гонки в 4,5 процентных пункта, к 15 часам он увеличился до 6,5 процентных пункта и продолжал расти.

"До окончания голосования разрыв может вырасти до 7,5-8 процентных пунктов. Такая разница может означать, что не исключены досрочные парламентские выборы", - сказал собеседник агентства, предоставивший данные.

"Похоже, мы идём на выборы", - добавил он.

Источник в СИРИЗА также сказал РИА Новости, что правительство обсуждает отставку по моральным, этическим причинам. "Принципы демократии требуют этого. Слишком большая разница", - сказал он.

Досрочные выборы

Итоги выборов можно рассматривать как личную победу лидера крупнейшей оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса - для него это первые крупные выборы, и в ходе предвыборной кампании сказывался недостаток политического опыта.

Ципрас должен уйти, граждане требуют политических перемен, заявил он после публикации первых официальных данных.

"Время до завершения срока полномочий правительства кажется маленьким (до октября), но достаточно, чтобы оно нанесло еще больший ущерб нашей стране. Оно несет новые угрозы экономике. Греции нужно новое правительство, с новым доверием греческого народа, которое обеспечит стабильность и перспективы", - сказал лидер "Новой демократии", при правлении которой Греция и оказалась в кризисе.

Одной из главных причин поражения называют и Преспанское соглашение о новом названии Республики Северная Македония. Оно вызвало недовольство большинства греков, заявляющих о своём исключительном праве на название исторической области Македония.

"СИРИЗА покончила с собой в Преспах", - написал экс-министр обороны Камменос в Twitter после голосования.

"Послание этих выборов - должны быть наказаны партии, голосовавшие за Преспанское соглашение. Потому что они предали Македонию", - заявил председатель Союза центристов Левентис.

Поражение со столь крупным счетом стало неожиданным для правящей партии, хотя он показала результаты, очень близкие к выборам в Европарламент 2014 года. Она потеряла всего 2,5 пункта и сохранит свои шесть мандатов.

Часть политиков из СИРИЗА давно предлагала объявить досрочные парламентские выборы, среди дат называлось, в частности, 16 июня.

Ципрас постоянно отказывался, говоря, что его стратегическое решение – выборы пройдут после истечения четырёхлетнего срока, и он не намерен его менять. В середине апреля в телеинтервью Ципрас заявил, что привык проигрывать опросы общественного мнения, но выигрывать выборы.

Однако европейские выборы не оправдали его надежд.

Ципрас рассчитывал, что граждане поддержат позитивные шаги его правительства. Впервые за 10 лет была повышена минимальная зарплата - на 11% - до 650 евро, восстановлена 13-я пенсия, снижен НДС на электроэнергию и продукты, что привело к снижению цен, безработица снизилась в 28% до 19%, созданы более 300 тысяч новых рабочих мест.

"Мы настоятельно просили доверия греческого народа нашему плану. Мерам по оказанию помощи, процессу восстановления общества и страны. Чтобы никто не мог оспаривать этот курс действий, оспаривать эти меры… Результат выборов, несмотря на то, что усиливается позиция СИРИЗА как главного действующего лица в политической борьбе, не соответствует нашим ожиданиям. Меня это не устраивает, я никогда этого не делал и сейчас не буду - я не проигнорирую этот результат", - сказал Ципрас в обращении к нации.

По его словам, он никогда не искал легкого пути и намерен остаться верным принципам левого движения и демократии.

Ципрас заявил, что результат выборов дает оппозиции право бросить вызов курсу выхода из кризиса в целом, полностью оспорить "исторический план" СИРИЗА.

"Но окончательный вердикт всегда принадлежит народу. Это принадлежит всем вам", - сказал премьер, заявив, что намерен на досрочных выборах защищать свой курс и его моральный долг - попросить мандат доверия у народа.

"Сразу после второго тура муниципальных выборов я попрошу президента республики о немедленном объявлении национальных выборов. Чтобы греческий народ был единственным, кто примет окончательное решение. Хотим ли мы продолжить реализацию плана поддержки многих или вернуться во мрак жесткой экономии, во вчерашний день МВФ, который мы все пережили. Греческий народ всегда был нашей поддержкой. Поэтому мы вновь обращаемся за этой поддержкой. Нашей единственной поддержкой", - сказал Ципрас.

Досрочные выборы могут состояться 30 июня.