Ципрас объявил о намерении провести досрочные парламентские выборы в Греции

АФИНЫ, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что намерен провести досрочные парламентские выборы в Греции после поражения его партии на выборах в Европарламент.

Правящая в Греции партия СИРИЗА уступила на выборах почти 9 процентных пунктов ведущей оппозиционной партии - консервативной "Новой демократии".

Ципрас, выступая с телеобращением, признал поражение на выборах.

"Мы просили доверия народа... Мы вынесли на суд греческого народа наш план на следующий день. Меры по оказанию помощи, процесс восстановления общества и страны. Чтобы никто не мог оспорить их", - сказал премьер.

"Есть только два пути перед нами - окончательный выход из меморандумов с кредиторами или путь назад, в аскетизм, в кризис, к олигархам и МВФ",- сказал Ципрас.

По его словам, результаты выборов не соответствуют ожиданиям его и партии, но он признает эти итоги.