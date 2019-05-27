Ципрас объявил о намерении провести досрочные парламентские выборы в Греции

АФИНЫ, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что намерен провести досрочные парламентские выборы в Греции после поражения его партии на выборах в Европарламент.
Правящая в Греции партия СИРИЗА уступила на выборах почти 9 процентных пунктов ведущей оппозиционной партии - консервативной "Новой демократии".
Ципрас, выступая с телеобращением, признал поражение на выборах.
"Мы просили доверия народа... Мы вынесли на суд греческого народа наш план на следующий день. Меры по оказанию помощи, процесс восстановления общества и страны. Чтобы никто не мог оспорить их", - сказал премьер.
"Есть только два пути перед нами - окончательный выход из меморандумов с кредиторами или путь назад, в аскетизм, в кризис, к олигархам и МВФ",- сказал Ципрас.
По его словам, результаты выборов не соответствуют ожиданиям его и партии, но он признает эти итоги.
"Я никогда не искал легкого пути, не буду делать этого и сейчас. Сразу после второго тура выборов местных органов самоуправления (2 июня) я попрошу от президента республики немедленно объявить национальные выборы. Чтобы в итоге только греческий народ принял окончательное решение - хочет ли он, чтобы мы продолжали наш план или хочет возврата в темноту аскетизма, Международного валютного фонда", - сказал Ципрас, по словам которого, его моральный долг - попросить мандат доверия у народа.