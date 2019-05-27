Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 истребителей F-35

"США поддерживают усилия Японии по укреплению своих оборонных возможностей. В последние месяцы мы ускорили поставку большого количества оборонительного вооружения американского производства в Японию… В 2018 году Япония была в числе главных покупателей вооружения у США и только что она объявила о намерении купить 105 новейших самолетов F-35", - заявил Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.