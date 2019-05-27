СК будет просить суд арестовать мужчину, сбившего сотрудника ДПС в Москве

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Следствие будет просить суд об аресте 27-летнего молодого человека, сбившего в Москве инспектора ГИБДД, сообщила пресс-служба столичного управления СК.

В ночь на воскресенье молодой человек 1992 года рождения за рулем Toyota Land Cruiser 200 во время погони в Москве сбил инспектора ГИБДД, пострадавший был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

"Ночью с 25 на 26 мая 2019 года на Кутузовском проспекте инспектором ДПС ГИБДД для проверки документов был остановлен автомобиль Toyota под управлением молодого человека 1992 года рождения. В ходе проверки документов были выявлены признаки административного правонарушения, и водитель принял решение скрыться и совершил наезд на сотрудника полиции", - говорится в сообщении.

Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).