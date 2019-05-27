В Ленинградской области ранили разнимавшего драку полицейского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, который ранил ножом полицейского, пытавшегося разнять драку в баре в городе Волхов в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В городе Волхов Ленинградской области сотрудник полиции, пресекая правонарушение, получил ножевое ранение. Приняты меры к розыску и задержанию нападавших", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в ночь на 26 мая. "Сотрудник полиции, находившийся в баре, попытался разнять драку нетрезвых мужчин. Один из злоумышленников ранил его ножом, после чего агрессоры скрылись.