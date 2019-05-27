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РИА Новости

Косатки после выпуска на волю могут погибнуть, заявили отловщики

Вчера, 08:45
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКосатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Косатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Косатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мая - РИА Новости. Представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании в Южно-Сахалинском городском суде по иску экологов о "китовой тюрьме" в Приморье заявил, что немедленный выпуск косаток на волю создает высокую вероятность их гибели, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Говоров, который представляет в суде ООО "Афалина", "Белый кит", "Сочинский дельфинарий" и "Океанариум ДВ", сослался на мнение следователей.
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"Согласно ответам следственного управления СК России по Хабаровскому краю, установлено, что, с учетом мнения специалистов в области морских млекопитающих, рассматривать вопрос о незамедлительном помещении животных в естественную среду обитания не представляется возможным, поскольку имеется высокая вероятность их гибели", - отметил он.
По словам Говорова, нормы содержания животных соответствуют всем требованиям российского законодательства. "Ученые подчеркивают, что выпуск в дикую природу уже адаптированных к содержанию в неволе и искусственному питанию животных сопряжен с рисками для жизни", - заявил представитель отловщиков. Говоров резюмировал, что ответственность в резонансном происшествии должны разделить, если их вина будет доказана судом, те государственные органы, решения которых по вылову млекопитающих привели к такой ситуации.
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Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск "Эковахты Сахалина", клуба "Бумеранг" и общественной организации "Друзья океана" к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средняя Приморского края. Общественники требовали признать незаконными приказы об утверждении квот на вылов косаток и белух в 2018 году и обязать Росприроднадзор изъять выловленных животных из незаконного владения и выпустить их на свободу. На предварительном заседании 19 апреля суд исключил из числа ответчиков Минсельхоз.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
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Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев.
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GreenpeaceРоссияПриморский край
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