Косатки после выпуска на волю могут погибнуть, заявили отловщики

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мая - РИА Новости. Представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании в Южно-Сахалинском городском суде по иску экологов о "китовой тюрьме" в Приморье заявил, что немедленный выпуск косаток на волю создает высокую вероятность их гибели, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Говоров, который представляет в суде ООО "Афалина", "Белый кит", "Сочинский дельфинарий" и "Океанариум ДВ", сослался на мнение следователей.

"Согласно ответам следственного управления СК России по Хабаровскому краю, установлено, что, с учетом мнения специалистов в области морских млекопитающих, рассматривать вопрос о незамедлительном помещении животных в естественную среду обитания не представляется возможным, поскольку имеется высокая вероятность их гибели", - отметил он.

По словам Говорова, нормы содержания животных соответствуют всем требованиям российского законодательства. "Ученые подчеркивают, что выпуск в дикую природу уже адаптированных к содержанию в неволе и искусственному питанию животных сопряжен с рисками для жизни", - заявил представитель отловщиков. Говоров резюмировал, что ответственность в резонансном происшествии должны разделить, если их вина будет доказана судом, те государственные органы, решения которых по вылову млекопитающих привели к такой ситуации.

Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск "Эковахты Сахалина", клуба "Бумеранг" и общественной организации "Друзья океана" к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средняя Приморского края. Общественники требовали признать незаконными приказы об утверждении квот на вылов косаток и белух в 2018 году и обязать Росприроднадзор изъять выловленных животных из незаконного владения и выпустить их на свободу. На предварительном заседании 19 апреля суд исключил из числа ответчиков Минсельхоз.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.