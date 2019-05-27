Васильева назвала отличительной чертой образования в России его доступность

"Какие бы изменения ни проходили в нашей стране на разных исторических этапах, подход к доступности образования – то, что всегда нас отличало. Поэтому, развивая инфраструктуру, мы никогда не забываем, что ключевым звеном в современной школе является учитель", - отметила Васильева.

"Наделить знанием и научить им пользоваться, дать совет – все это неотъемлемая часть повседневной работы педагога. Особенно сейчас, когда на каждом шагу нас окружают цифровые технологии, за кажущейся простотой в доступе к информации скрывается растерянность детей. Как найти в ней что-то действительно полезное, как получить в этих потоках актуальные знания? Ответ даст учитель", - написала глава Минпросвещения.