В России стартует основной период ЕГЭ-2019

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. География и литература открывают основной период единого государственного экзамена в 2019 году, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Как сообщили в ведомстве, заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали почти 54 тысячи человек, из них 52 тысячи – выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету будет задействовано 1766 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

"Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе – 32 балла", - говорится в сообщении.

В свою очередь на экзамен по географии, заявления подали около 24 тысяч человек, в том числе около 22,5 тысячи выпускников текущего года, экзамен пройдет в 1523 ППЭ.

"Экзаменационная работа по географии состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. На ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии – 37 баллов", - отметили в Рособрнадзоре.

Свои результаты участники ЕГЭ по географии и литературе узнают не позднее 11 июня.

Нововведения в ЕГЭ-2019

Впервые в этом году, в перечень учебных предметов для сдачи ЕГЭ включен китайский язык, он станет пятым языком по выбору для участников экзамена наряду с английским, немецким, французским и испанским. На участие в ЕГЭ по китайскому языку подали заявления 289 человек из 43 субъектов РФ, рассказали в Рособрнадзоре.

В отличие от предыдущих лет, в этом году жители Крыма и Севастополя будут сдавать единый госэкзамен в обязательном порядке. До этого выпускники на полуострове могли по выбору сдавать выпускной экзамен в старой форме или в форме ЕГЭ. Участие в экзаменах планируют принять 6 тысяч 631 выпускник из Республики Крым и 2 тысячи 312 выпускников из Севастополя.

Также в ведомстве рассказали еще об одном нововведении, которое затронет саму процедуру подачи экзаменационных материалов в аудиторию. "Охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением во время основного периода будет приближаться к 100%. Во всех ППЭ будет применена технология печати экзаменационных материалов в аудиториях, в восьми регионах - технология передачи экзаменационных материалов в ППЭ по сети интернет", - отметили в Рособрнадзоре.

Кроме того, выпускники прошлых лет будут не вправе участвовать в ЕГЭ по математике базового уровня. Выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный, однако в случае получения ими неудовлетворительного результата, можно изменить уровень прохождения экзамена при пересдаче.

Популярные экзамены

В ведомстве рассказали, что отмечается рост популярности выбора для сдачи естественно-научных предметов

"Так, в 2019 году рост числа участников ЕГЭ по биологии составил 25 тысяч по сравнению с прошлым годом, по химии - порядка 16 тысяч, по физике - около 13 тысяч участников. Также, в сравнении с 2018 годом, заметно вырос уровень интереса к информатике и ИКТ (рост числа участников на 27 тысяч человек), английскому языку (рост на 18 тысяч человек) и истории (рост на 15 тысяч)", - отметили в ведомстве.

В проведении ЕГЭ в основной период будут задействованы более 169 тысяч организаторов, руководителей ППЭ и членов государственных экзаменационных комиссий, более 11 тысяч технических специалистов, более 4 тысяч медицинских работников. Мониторинг проведения ЕГЭ будут вести свыше 7 тысяч федеральных общественных наблюдателей и свыше 2 тысяч онлайн-наблюдателей.