Двух фигурантов дела Хорошавина отправили в колонии в Хабаровском крае

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мая - РИА Новости. Двух фигурантов резонансного коррупционного дела экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина - экс-советника главы региона Андрея Икрамова и бывшего регионального вице-премьера Сергея Карепкина отправили в колонии в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости адвокат бывшего советника экс-главы региона Юрий Сюзюмов.

Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, Карепкина - к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 4 миллиона рублей, Икрамова - к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 171 миллион рублей. Апелляционная коллегия 9 апреля 2019 года оставила приговор подсудимым без изменения.

"Андрей Икрамов из южно-сахалинского следственного изолятора направлен в колонию в Комсомольске-на-Амуре, а Сергей Карепкин будет отбывать наказание в исправительном учреждении в Хабаровске", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что защита осенью планирует подавать повторную апелляцию в новую судебную инстанцию (кассационный суд) в Приморье, который будет рассматривать жалобы на решения региональных судов.