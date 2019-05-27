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РИА Новости

Двух фигурантов дела Хорошавина отправили в колонии в Хабаровском крае

Вчера, 07:40
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда. Архивное фото
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мая - РИА Новости. Двух фигурантов резонансного коррупционного дела экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина - экс-советника главы региона Андрея Икрамова и бывшего регионального вице-премьера Сергея Карепкина отправили в колонии в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости адвокат бывшего советника экс-главы региона Юрий Сюзюмов.
Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, Карепкина - к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 4 миллиона рублей, Икрамова - к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 171 миллион рублей. Апелляционная коллегия 9 апреля 2019 года оставила приговор подсудимым без изменения.
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"Андрей Икрамов из южно-сахалинского следственного изолятора направлен в колонию в Комсомольске-на-Амуре, а Сергей Карепкин будет отбывать наказание в исправительном учреждении в Хабаровске", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что защита осенью планирует подавать повторную апелляцию в новую судебную инстанцию (кассационный суд) в Приморье, который будет рассматривать жалобы на решения региональных судов.
Хорошавин, по сведениям защиты, остается в СИЗО Южно-Сахалинска и знакомится с материалами нового уголовного дела, в котором он тоже является фигурантом. Дело было возбуждено по фактам взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года. Материалы нового дела превышают сотню томов. Адвокаты считают, что начать его рассмотрение в суде могут уже этим летом.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
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СахалинАлександр ХорошавинХабаровский крайПроисшествия
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