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РИА Новости

Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост

Вчера, 06:10
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео осмотра недавно открывшегося моста, на стеклянной части которого появились трещины.
Кадры с визитом градоначальника также опубликовало сообщество "Информатор Киев".
На видео часть моста огорожена, а стеклянные панели покрыты трещинами. В конце ролика Кличко попробовал "проверить на прочность" одну из панелей, в результате чего ее край надломился.
Ранее мэр Киева написал в Facebook, что трещины могли появиться в результате выстрела. Он добавил, что у украинской столицы "много недоброжелателей", а правоохранители устанавливают причину инцидента.
"Сказать, что я зол, — это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения", — возмутился Кличко.
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Скандальный мост

Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, открылся в субботу в присутствии самого Кличко. Часть пола сооружения покрыта стеклянными панелями площадью в пару квадратных метров каждая. Через них можно рассмотреть дорогу, которая проходи в нескольких десятках метров под мостом.
Как сообщил телеканал ТСН, стоимость моста составляет примерно 630 миллионов рублей. Отмечается, что стеклянное покрытие могло испортиться после того, как "группа неизвестных активно прыгала на нем".
Мост оказался в центре скандала еще до того, как потрескалось его покрытие. В начале месяца швейцарские архитекторы возмутились, что сооружение возводится якобы по их проекту, сообщило издание "Наши гроши". Как отмечается, студия приняла участие в конкурсе киевской мэрии на проект моста еще в 2013 году, где заняла второе место, однако победителя тогда выбрать не удалось. Как заявил соучредитель швейцарской фирмы Стефани Шафрот, в 2017 году администрация украинской столицы предложила уступить ей права на проект за около 38 тысяч долларов, что в несколько раз меньше, чем реальная его стоимость. Сделка не состоялась, однако, по словам Шафрот, швейцарских архитекторов "шокировало", что в Киеве возвели мост, похожий на конкурсный проект Leuppi & Schafroth Architekten.
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