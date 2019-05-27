Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост

"Сказать, что я зол, — это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения", — возмутился Кличко.

Скандальный мост

Мост оказался в центре скандала еще до того, как потрескалось его покрытие. В начале месяца швейцарские архитекторы возмутились, что сооружение возводится якобы по их проекту, сообщило издание "Наши гроши". Как отмечается, студия приняла участие в конкурсе киевской мэрии на проект моста еще в 2013 году, где заняла второе место, однако победителя тогда выбрать не удалось. Как заявил соучредитель швейцарской фирмы Стефани Шафрот, в 2017 году администрация украинской столицы предложила уступить ей права на проект за около 38 тысяч долларов, что в несколько раз меньше, чем реальная его стоимость. Сделка не состоялась, однако, по словам Шафрот, швейцарских архитекторов "шокировало", что в Киеве возвели мост, похожий на конкурсный проект Leuppi & Schafroth Architekten.