Премьер Японии озвучил повестку переговоров с Трампом

ТОКИО, 27 мая - РИА Новости. Глава правительства Японии Синдзо Абэ в понедельник перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что собирается обсудить проблемы КНДР, торговлю и подготовку к саммиту G20 в Осаке.

Начало встречи транслировалось по телеканалу NHK в прямом эфире.

"Мы намерены обсудить разные вызовы, стоящие перед международным сообществом, прежде всего Северную Корею, а также двусторонние экономические проблемы, сотрудничество для успешного проведения саммита G20", - сказал Абэ.

По его словам, он надеется продемонстрировать всему миру прочность альянса между США и Японией в новую эпоху Рэйва, которая началась 1 мая, когда Хризантемовый трон занял новый император Нарухито.

Перед встречей с Абэ американский президент посетил дворец императора в Токио и провел с ним беседу, став первым иностранным лидером, который был удостоен такой чести.

Перед переговорами с Абэ президент США сообщил, что обсудил с императором Нарухито проблемы торговли между двумя странами и тему Северной Кореи, а также подтвердил, что между Токио и Вашингтоном сложились "наилучшие отношения".

"Я думаю, мы достигли большого прогресса по многим вопросам наших отношений", - сказал Трамп.