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РИА Новости

Суд в Приамурье назначил заседание по иску Baring Vostok на 4 июня

Вчера, 05:18
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в суде. Архивное фото
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в суде. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области назначил на 4 июня заседание по иску представляющей интересы Baring Vostok кипрской компании Evison Holdings Limited, мажоритарного акционера банка "Восточный", в котором она требует созвать внеочередное собрание акционеров банка, передает корреспондент РИА Новости.
Иск о понуждении созвать внеочередное собрание акционеров и об утверждении списка кандидатур для избрания в совет директоров поступил в арбитраж 7 мая. Ответчиком в нем указан банк "Восточный".
"Заседание назначено на 4 июня на 14.30 (8.30 мск)", - сказала судья.
Также в ходе предварительного слушания по делу было удовлетворено ходатайство о привлечении к рассмотрению делу в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, компанию "Финвижн холдингс" и акционера "Финвижн" Шерзода Юсупова.
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Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Baring Vostok продать Аветисяну 9,99% банка "Восточный". Суд удовлетворил иск "Финвижн", миноритарного акционера "Восточного", требовавшего обязать Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года. По условиям соглашения, подконтрольная Baring Vostok кипрская компания должна была продать истцу часть своей доли в уставном капитале банка за 750 миллионов рублей, однако впоследствии отказалась от исполнения договора. В свою очередь адвокат Evison Олег Койда сообщил, что компания обжалует решение суда.
Банк "Восточный" и его владельцы в феврале оказались в центре внимания после того, как были арестованы основатель фонда Baring Vostok американец Майкл Калви и еще пять человек в рамках уголовного дела о хищении у банка 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International FinancialTechnology Group, цена которых была сильно завышена. Калви, в свою очередь, заявил в суде, что сделка была прозрачна, в доказательство этого предложил продать спорный пакет акций на рынке.
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