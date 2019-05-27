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РИА Новости

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

Вчера, 04:49
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Он прокомментировал недавнее заявление олигарха Игоря Коломойского, который предложил президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы не выплачивать долг МВФ.

"МВФ не может являться партнером Украины, потому что он финансовый доктор. Этот финансовый доктор лечит нас четыре с половиной года. В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а значит, доктор — шарлатан", — сказал Рабинович.

Депутат выразил мнение, что с дефолтом Киеву следует подождать, поскольку в первую очередь пострадают рядовые граждане.
Украинский флаг на площади Независимости в Киеве
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Азаров: объявить на Украине дефолт – легковесный советБывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире радио Sputnik оценил предложение олигарха Игоря Коломойского не выплачивать долг Международному валютному фонду.
"Я думаю, что гривна будет за 200 (гривен за доллар. — Прим. ред.), я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься", — добавил он.
Также, по словам парламентария, Киев сократил поставки металлургической промышленности на 7,5 процента и на 18 процентов — химической. Он подчеркнул, что эти цифры катастрофичны для украинской экономики, которая лишается отраслей, которые могли бы стать "локомотивом, чтобы вытолкнуть ее вперед".
В 2015 году МВФ и Украина подписали соглашение о четырехлетней программе помощи на 17,5 миллиарда долларов. В марте был перечислен первый транш в пять миллиардов, в августе — второй, в 1,7 миллиарда. В результате внешний долг Украины за 2015 год вырос на 70,5%.
В 2016-2017 годах Киев получил по одному траншу в миллиард долларов каждый. Внешний долг страны увеличился на 18,9% и 10,9% соответственно.
В декабре 2018-го Совет директоров МВФ утвердил новую кредитную программу stand-by, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда выплатили в декабре, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров.
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Популярные комментарии
А зачем они нам нужны, чтобы ходили шипели и плевались нам в спину обвиняя нас во всех своих грехах. Нет уж пускай в европу катят.
27 мая, 07:13
ПППётр Пасечник
21081204
И придется вновь челобитную 5 лет бить русскому царю )))))))))) Возьми назад, бесы попутали ))))
27 мая, 05:47
товарищ Сухов
1356306011
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