В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина"

Он прокомментировал недавнее заявление олигарха Игоря Коломойского, который предложил президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы не выплачивать долг МВФ.

"МВФ не может являться партнером Украины, потому что он финансовый доктор. Этот финансовый доктор лечит нас четыре с половиной года. В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а значит, доктор — шарлатан", — сказал Рабинович.

Депутат выразил мнение, что с дефолтом Киеву следует подождать, поскольку в первую очередь пострадают рядовые граждане.

"Я думаю, что гривна будет за 200 (гривен за доллар. — Прим. ред.), я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом — да, с нуля начнем подниматься", — добавил он.

Также, по словам парламентария, Киев сократил поставки металлургической промышленности на 7,5 процента и на 18 процентов — химической. Он подчеркнул, что эти цифры катастрофичны для украинской экономики, которая лишается отраслей, которые могли бы стать "локомотивом, чтобы вытолкнуть ее вперед".

В 2015 году МВФ и Украина подписали соглашение о четырехлетней программе помощи на 17,5 миллиарда долларов. В марте был перечислен первый транш в пять миллиардов, в августе — второй, в 1,7 миллиарда. В результате внешний долг Украины за 2015 год вырос на 70,5%.

В 2016-2017 годах Киев получил по одному траншу в миллиард долларов каждый. Внешний долг страны увеличился на 18,9% и 10,9% соответственно.