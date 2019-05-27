Отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент

РИГА, 27 мая — РИА Новости. Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков, который возглавил список партии "Согласие" на выборах в Европарламент, избран туда вместе со своим бывшим заместителем, экс-вице-мэром Риги Андрисом Америксом, свидетельствуют данные ЦИК страны, обнародованные в ночь на понедельник.

Выборы в ЕП прошли в Латвии в субботу, однако ЦИК не имел права публиковать их результаты до закрытия последних участков в ЕС. По данным ЦИК, "Согласие" получило два мандата — депутатами Европарламента избраны Ушаков и Америкс.