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РИА Новости

На Украине оценили экономические потери от противостояния с Россией

Вчера, 01:46
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© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкФлаг Украины в Киеве
Флаг Украины в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Россией, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, в страну могли бы поступать огромные деньги, если бы через ее территорию шли поезда из Китая в Европу, однако из-за конфликта с Россией всю прибыль получает Белоруссия.
При этом Червоненко отметил, что Украина еще в 2014 году была готова пустить первый поезд из Европы в Китай, однако этого не произошло из-за госпереворота.
"Мы должны были пустить поезд контейнерный из Словакии в Китай, он стоял уже со стороны Словакии загруженный. Седьмого марта 2014 года президент Янукович должен был помахать ему в Киеве платочком, но произошла революция. А сегодня, по нашим кодам, по нашей схеме, из Китая только в неделю ходят 75 поездов через Белоруссию", — сказал экс-министр.
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Кроме того, он подчеркнул, что европейские предприниматели в личных беседах часто удивляются действиям украинских властей и не понимают, почему Киев упускает такие возможности.

"Меня подозвал один, известный в мире логистики (француз. — Прим. ред.), в Париже, говорит: "Жень, скажи, у вас совсем с головой не дружат?" И показал расчеты, которые легли в официальный отчет. Через пять лет, если мы снимем вопросы с Россией и сделаем взаимовыгодный "Шелковый путь", доход Украины повысится до 30 миллиардов долларов", — пояснил политик.

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.
Москва, в свою очередь, также ввела экономические ограничения, но не раз подчеркивала, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия Киева.
В последнее время торговый оборот между странами снизился: за первый квартал этого года — на четыре процента в годовом выражении. При этом экспорт из России на Украину все же увеличился на полпроцента, однако импорт с Украины упал более чем на десять процентов.
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ЭкономикаСитуация на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот Украина все пытается заработать, не работая...то на транзите газа, то грузов, т поездов... Дам бесплатный совет, закажи в Китае какую-нибудь установку, прыгая на которой можно будет получать хотя бы электроэнергию! И электричество бесплатное и национальная забава и традиция при деле!!!📈📈📈
27 мая, 05:26
Alex Ak.
40140002
Вопрос конечно хороший,но получается что не дружат. Прибыль разменяли на кредиты,войну,и Руссофобию.
27 мая, 02:47
Andrej Kozakov
4810001
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