На Украине оценили экономические потери от противостояния с Россией

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Россией, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала " Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Россией, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала " 112 Украина ".

По его словам, в страну могли бы поступать огромные деньги, если бы через ее территорию шли поезда из Китая в Европу, однако из-за конфликта с Россией всю прибыль получает Белоруссия.

При этом Червоненко отметил, что Украина еще в 2014 году была готова пустить первый поезд из Европы в Китай, однако этого не произошло из-за госпереворота.

"Мы должны были пустить поезд контейнерный из Словакии в Китай, он стоял уже со стороны Словакии загруженный. Седьмого марта 2014 года президент Янукович должен был помахать ему в Киеве платочком, но произошла революция. А сегодня, по нашим кодам, по нашей схеме, из Китая только в неделю ходят 75 поездов через Белоруссию", — сказал экс-министр.

Кроме того, он подчеркнул, что европейские предприниматели в личных беседах часто удивляются действиям украинских властей и не понимают, почему Киев упускает такие возможности.

"Меня подозвал один, известный в мире логистики (француз. — Прим. ред.), в Париже, говорит: "Жень, скажи, у вас совсем с головой не дружат?" И показал расчеты, которые легли в официальный отчет. Через пять лет, если мы снимем вопросы с Россией и сделаем взаимовыгодный "Шелковый путь", доход Украины повысится до 30 миллиардов долларов", — пояснил политик.

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.

Москва, в свою очередь, также ввела экономические ограничения, но не раз подчеркивала, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия Киева.