Архиепископ Страсбурга передал патриарху Кириллу мощи святой Одилии

СТРАСБУРГ (Франция), 27 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Архиепископ Страсбурга Люк Равель передал патриарху Московскому и всея Руси частицу мощей святой 6-7 веков Одилии Эльзасcкой, почитаемой как католиками, так и православными.

"Она скончалась 1300 лет назад (до разделения Церкви в 1054 году на православную и католическую – ред.), это наша общая святая. Она – покровительница Эльзаса", - сказал архиепископ Равель, передавая дар патриарху Кириллу в главном католическом соборе Страсбурга Нотр-Дам.

В этом древнем соборе в рамках патриаршего визита воскресным вечером прошел концерт хора Киевских духовных школ. Огромный собор был полон слушателей из числа местных жителей - и католиков, и православных.

Патриарх Кирилл подарил представителю Католической церкви пасхальное яйцо.

Главной целью визита предстоятеля Русской православной церкви в Страсбург 25-27 мая стало состоявшееся в воскресенье освящение русского храма Всех Святых. Он построен для многочисленной православной паствы Страсбурга неподалеку от международных европейских институтов. И в русской общине Страсбурга особо почитают святую Одилию, христианскую покровительницу Эльзаса.