Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

"Сказать, что я зол, — это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения", — посетовал Кличко.

Мост оказался в центре скандала еще до повреждения. Так, в начале мая швейцарские архитекторы возмутились строительством сооружения в Киеве по их проекту. На это обратило внимание издание "Наши гроши". Студия участвовала в конкурсе на проект моста, который мэрия украинской столицы организовала еще в 2013 году. Тогда так и не объявили победителя, однако швейцарцы оказались на втором месте. По словам соучредителя швейцарской фирмы Стефани Шафрот, в 2017 году мэрия города предложила уступить ей права на проект за примерно 38 тысяч долларов, что значительно ниже реальной стоимости, поэтому сделка не состоялась. Он добавил, что швейцарские архитекторы были "просто шокированы", когда увидели мост, очень похожий на конкурсный проект Leuppi & Schafroth Architekten.