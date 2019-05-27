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РИА Новости

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Вчера, 01:02
13750
© kiev.klichko.orgМэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир во время церемонии открытия пешеходного моста. 25 мая 2019
Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир во время церемонии открытия пешеходного моста. 25 мая 2019
© kiev.klichko.org
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице. Об этом свидетельствуют кадры в Facebook-сообществе "Информатор Киев".
На видео показано, что часть моста огородили, а стеклянное покрытие покрыто трещинами. В конце ролика мэр Киева "проверил на прочность" стеклянную панель и надломил один из ее краев.
"Виталий, зачем вы вчера прыгали. Теперь все прыгать начали", — пошутил мужчина, обратившийся к мэру.
Ранее Кличко написал в Facebook, что в мост могли выстрелить. По словам мэра украинской столицы, правоохранители устанавливают причину произошедшего.
"Сказать, что я зол, — это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения", — посетовал Кличко.
Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, открыли в субботу в присутствии градоначальника. Часть пола покрыта стеклянными панелями площадью в пару квадратных метров каждая. Через панорамные панели можно увидеть дорогу, которая проходит в нескольких десятках метров под мостом.
Панорама Киева из парка Владимирская горка
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Согласно информации ТСН, сооружение могло обойтись городу в около 630 миллионов рублей. Также телеканал отмечает, что стеклянное покрытие моста могло повредиться после того, как на нем "активно прыгала группа неизвестных".
Мост оказался в центре скандала еще до повреждения. Так, в начале мая швейцарские архитекторы возмутились строительством сооружения в Киеве по их проекту. На это обратило внимание издание "Наши гроши". Студия участвовала в конкурсе на проект моста, который мэрия украинской столицы организовала еще в 2013 году. Тогда так и не объявили победителя, однако швейцарцы оказались на втором месте. По словам соучредителя швейцарской фирмы Стефани Шафрот, в 2017 году мэрия города предложила уступить ей права на проект за примерно 38 тысяч долларов, что значительно ниже реальной стоимости, поэтому сделка не состоялась. Он добавил, что швейцарские архитекторы были "просто шокированы", когда увидели мост, очень похожий на конкурсный проект Leuppi & Schafroth Architekten.
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Ситуация на УкраинеВиталий КличкоКиевВ мире
Популярные комментарии
мало того, что проект стырили, так и на стекле сэкономили. Надо было ставить скакуноупорное стекло, а закупили обычное.
27 мая, 01:40
VPVassya Pupkind
27140002
Кто не скачет на мосту, тот Москаль!
27 мая, 01:38
PCProstoy Chitatel
18210001
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