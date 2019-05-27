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РИА Новости

Россия принуждает ПАСЕ к сдаче Украины

Вчера, 08:00
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CC BY 2.0 / Council of Europe / Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
CC BY 2.0 / Council of Europe /
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
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На европейском фронте дипломатической борьбы за здравый смысл наметился потенциальный прорыв. Благодаря правильной российской стратегии влиятельные европейские лидеры созрели для того, чтобы исправить старую несправедливость, ставшую символом испорченных российско-европейских отношений, и вернуть российской делегации все права в рамках структур Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Баланс сил в вопросе ПАСЕ выглядит следующим образом. С одной стороны, в телефонном разговоре с Владимиром Путиным Ангела Меркель и Эммануэль Макрон высказались за полное восстановление прав российской делегации в ПАСЕ.
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С другой стороны, представители Украины пообещали дать последний и решительный бой пророссийским депутатам ПАСЕ уже 3 июня и намекнули на то, что позиция лидеров Германии и Франции на них не производит впечатления. Шоу обещает быть феерическим, но гораздо важнее не то, как пройдут дипломатические баталии в ПАСЕ, а то, каким образом удалось добиться повышенной гибкости когда-то несгибаемой европейской позиции в отношении России.
Есть все основания полагать, что прогресс в вопросе ПАСЕ связан с банальным, но последовательным давлением на болевую точку наших европейских партнеров — то есть на их кошелек. Процесс приведения европейской позиции в соответствие со здравым смыслом начался после того, как в январе прошлого года спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил о замораживании взносов в ПАСЕ: "Пока не будет зафиксировано в регламенте ПАСЕ право национальных делегаций участвовать в работе Ассамблеи, говорить о том, что мы будем перечислять эти средства, было бы неправильно".
Нужно признать, что европейские официальные лица первоначально не поверили в то, что ПАСЕ останется без российского финансирования, а следовательно — и без значительной части своего бюджета.
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
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Когда надо говорить "спасибо, санкции". Россия отказалась от ПАСЕ
Потом перед руководством ПАСЕ во весь рост встала перспектива ликвидации за ненадобностью самой организации: если в ПАСЕ нет России, то зачем существовать структуре, которая изначально была нужна как площадка для диалога законодателей Европы и нашей страны? ПАСЕ можно было бы перепрофилировать, но это долго, сложно и, по большому счету, бесполезно, так как без российских взносов бюджет организации вряд ли справился бы с ребрендингом и перепозиционированием, которые в любом случае вряд ли оказались бы успешными.
После финансового демарша российских парламентариев начался довольно забавный процесс, который наглядно продемонстрировал, что в Европе до сих пор есть политики, свято верящие в то, что Россию можно легко обмануть и для этого достаточно всего лишь проявить нужную настойчивость.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд снова и снова — официально и кулуарно — требовал от России выплаты взносов и даже выставлял ультиматумы. Например, на летней сессии ПАСЕ прошлого года, которая проходила в Страсбурге, Ягланд "выставил России счет" и потребовал, чтобы взносы были уплачены: "Тридцатое июня (2018 года. — Прим. ред.) — это последний срок для выплаты взносов".
Вечером стулья
4 июля 2018, 22:30
Вечером стулья
Прошел год.
Позиция спикера Госдумы и депутатского корпуса оставалась неизменной. И сам Ягланд, и его коллеги осознали, что Россия действительно не будет платить. И что если "вычеркнуть" Россию из ПАСЕ, то для России, в принципе, ничего не изменится — ибо, как мы помним, работать в ПАСЕ российская делегация уже и так не могла.
К январю текущего года ситуация начала приобретать комический характер, а в тоне сообщений функционеров Парламентской ассамблеи начали сквозить панические нотки. Тот же Ягланд поставил депутатов европейских делегаций перед фактом: нужно принимать урезанный бюджет и нужно учитывать, что введенные из-за России меры экономии вредят организации, так как сотрудники и обслуживающий персонал не будут долго терпеть заморозку зарплат.
Цена вопроса — примерно 60 миллионов евро. И эта цена, совмещенная с перспективой потерять "смысл жизни ПАСЕ", заставила европейских парламентариев взглянуть на ситуацию чуть более трезво.
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 9 октября 2018
11 октября 2018, 08:00
Украина защитила ПАСЕ от руки Москвы — и от ее денег
Нельзя исключать, что финальным дипломатическим аккордом, который порвал европейские шаблоны, стало недавнее заявление Володина, который поднял ставки в самом прямом финансовом смысле и обозначил желательность возврата, в том числе, тех взносов, которые уже были уплачены ПАСЕ за период, когда российская делегация была лишена права голоса.
Даже если бы руководство Совета Европы захотело выполнить это требование, это было бы все равно невозможно, ибо денег в бюджете организации и так не хватает даже на нормальную повседневную деятельность.
Вероятно, на этом моменте лед окончательно тронулся, а вопрос возвращения российской делегации в ПАСЕ вышел на самый высокий политический уровень в Париже и Берлине, что и привело к тому, что официальная позиция Меркель и Макрона сильно разочаровала Киев.
"После министерского заседания Совета Европы в Хельсинки мяч сейчас находится на поле ПАСЕ. Именно там пройдут финальные бои за то, сможет ли Российская Федерация вернуться в Ассамблею, не выполнив никаких требований резолюций ПАСЕ, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины. Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс", — заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Президент Украины Петр Порошенко на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы
23 января, 08:00
Европа отомстила Украине за российские деньги
Украинские депутаты демонстрируют похвальную волю к победе, но их проблема — это не российская делегация, а позиция европейской дипломатии, зафиксированная на недавнем заседании Совета Европы. В финальном заявлении глав МИД стран СЕ была зафиксирована четкая позиция, которая сводится к тезису: "все участники организации должны иметь равные возможности для работы в ПАСЕ, но и взносы платить надо", что лишний раз доказывает важность именно финансового вопроса.
Независимо от того как завершатся июньские баталии в ПАСЕ, уже сейчас можно констатировать, что в России найден способ эффективного взаимодействия с европейскими партнерами. Он подходит даже для тех случаев, когда вроде бы уже все мосты сожжены, а поджегшие мосты европейские политики утверждают, что Россия должна "платить и каяться". Рецепт, который показал свою эффективность на примере продовольственных "антисанкций" и конфликта в Совете Европы, сводится к двум ингредиентам: нужно бить европейцев по кошельку и проявлять демонстративное железное, несгибаемое терпение.
Результат будет не сразу, но будет позитивным.
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
5 мая, 00:09
Совет Европы
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ЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаАвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Наблюдаем и ждём, чем разрешится ситуация. В случае полного восстановления прав России - мы в выигрыше. В случае исключения России из ПАСЕ - мы опять в выигрыше: экономим нервы и деньги.
27 мая, 08:19
mm3minaeva
8800003
Европа, как и весь Запад в целом, никогда не выполняли своих обязательств. Обещают, как хотелось бы, а сделают, как получится.
27 мая, 08:30
Ion Duino
6500002
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