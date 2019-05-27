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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Порошенко забыл про томос ради мести Зеленскому

Вчера, 08:00
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© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Петр Порошенко приветствует своих сторонников в Киеве. 22 апреля 2019
Президент Украины Петр Порошенко приветствует своих сторонников в Киеве. 22 апреля 2019
© AP Photo / Vadim Ghirda
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Петр Порошенко намерен вернуться на вершину власти, заручившись поддержкой грекокатоликов — самых ярых противников канонической Украинской православной церкви. Этим он рассчитывает спасти не только себя, но и терпящую крах "Православную церковь Украины" (ПЦУ). Чем обернется очередная религиозная авантюра экс-президента — в материале РИА Новости.

Дружба от отчаяния

"Православной церкви Украины" едва исполнилось полгода, а ее глава Епифаний Думенко уже шокировал всех, заговорив о возможном объединении его структуры с униатами — Украинской греко-католической церковью (УГКЦ).
"Но это зависит от того, как мы будем сотрудничать, поддерживать эти дружеские отношения, стремиться к этому единству", — уточнил он в интервью украинским СМИ.
ПЦУ создавалась как предвыборный проект Петра Порошенко. Тогда еще действующий президент всю зиму ездил по стране с томосом (документом об автокефалии, выданным Константинопольским патриархатом 6 января) — показывал его гражданам как трофей. И Епифания возил с собой за компанию.
Но молитвы раскольников не помогли — на выборах Порошенко с треском провалился. А свои 24,5 процента голосов он получил благодаря Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областям, где сосредоточена подавляющая часть униатских приходов (всего их в стране — 3800). И число проголосовавших за него граждан (4,5 миллиона ) почти совпадает с численностью паствы УГКЦ (4,6 миллиона).
На Пасху, 28 апреля, Порошенко посетил кафедральный собор грекокатоликов в Киеве, а на следующий день вместе со спикером Рады униатом Парубием отправился во Львов. Глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук демонстративно тянул с поздравлением Зеленского с победой: главы всех религиозных организаций сделали это незамедлительно, а он — через неделю.
© Фото : страница Петра Потошенко в Facebook / Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко во время посещения собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве. 28 апреля 2019
Президент Украины Петр Порошенко во время посещения собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве. 28 апреля 2019
© Фото : страница Петра Потошенко в Facebook / Mykola Lazarenko
Президент Украины Петр Порошенко во время посещения собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве. 28 апреля 2019
"Я благодарен, что украинский народ подарил мне счастье быть лидером этой великой нации, а Господь поможет вернуться на должность президента", — заявил Порошенко во Львове. И подчеркнуто называл УКГЦ "украинской церковью", словно никакой ПЦУ нет и в помине.
Нацию он упомянул неспроста. Униаты исторически считаются основными проводниками национальной идеи. Так, члены "Украинской повстанческой армии"* не признавали никаких религиозных организаций, кроме УГКЦ. Именно эта церковь спонсировала их и в 1930-е годы, и после войны, и после развала СССР.

"Агенты Запада"

Сама греко-католическая церковь куда старше украинской национальной идеи. В результате Брестской унии 1596 года часть духовенства и верующих находившейся на территории Речи Посполитой православной Киевской митрополии перешла под управление Папы Римского. Так возникла новая церковь. Униаты признают все католические догматы, однако богослужение, календарь и обычаи у них как у православных. Сейчас УКГЦ относится к так называемым Восточным церквам в составе Римско-католической церкви, являясь самой крупной из них.
Греко-католики — активные участники украинской политики. Они безоговорочно поддержали воинственную риторику Порошенко. И первыми направили своих капелланов — военных священников — на юго-восток страны.
"В УГКЦ сейчас 161 капеллан. Они есть и в "Азове"*, и в "Айдаре"*, и в других националистических батальонах. Причем действуют не столько среди бойцов, сколько среди местного населения. В результате в Донбассе открылось немало униатских приходов", — признается корреспонденту РИА Новости боец одной из националистических группировок Александр (имя изменено по его просьбе).
Один из самых известных униатских капелланов — священник Николай Мединский, состоящий в "Правом секторе"* и в 2014 году попавший с его бойцами в иловайский котел. Он неоднократно призывал "очистить страну от агентов Москвы" — священников канонической Украинской православной церкви.
© Фото : Союз православных журналистовКапеллан УГКЦ Николай Мединский
Капеллан УГКЦ Николай Мединский
© Фото : Союз православных журналистов
Капеллан УГКЦ Николай Мединский
"Они считают православных агентами Москвы, хотя среди униатских капелланов, на самом деле, немало агентов западных стран. Греко-католики состоят в тех радикальных организациях, чей электорат проживает на западе страны. Раньше они составляли костяк Украинской национал-трудовой партии* и "Тризуба"*. Сейчас их больше всего в "Свободе"* и в ряде региональных организаций вроде "Карпатской сечи" и "Черной сотни", — рассказывает Александр.
Как раз с помощью этих группировок униаты и захватывают храмы канонической УПЦ на западе Украины. Самым нашумевшим стал захват храма в Коломые бойцами "Правого сектора"* и "Свободы"* осенью 2017 года. Причем этим радикалы не ограничились — спустя пару недель они ворвались в здание администрации Ивано-Франковской области и провозгласили начало "нового майдана".
© Івано-Франківська єпархія УПЦЗахват храма в Коломые Ивано-Франковской области в 2017 году
Захват храма в Коломые Ивано-Франковской области в 2017 году
© Івано-Франківська єпархія УПЦ
Захват храма в Коломые Ивано-Франковской области в 2017 году

Проблема для Рима

"Сейчас украинские греко-католики доставляют Ватикану очень много проблем, связанных с заявлениями нынешнего главы УГКЦ, отличающимися ярко выраженной политической окраской. Надо понимать, что взгляд на различные вопросы у них свой, но это с трудом вписывается в общую мировоззренческую картину католической церкви", — подчеркивает в беседе с РИА Новости религиовед Алексей Юдин.
Между тем украинские греко-католики уже заявили о желании получить от Ватикана статус патриархии. То есть стать полуавтономной структурой, признавая верховенство Папы Римского, объясняет религиовед.
"Они давно используют это именование. Главный свой храм, например, называют "патриаршим собором". А глава УГКЦ (с 1944 по 1984 год. — Прим. ред.) Иосиф Слипый объявил себя "патриархом", хотя Рим не признал этого, и официально лидер этой церкви считается "верховным архиепископом". Но сама эта идея была заложена еще Брестским собором 1596 года: его участники позиционировали себя как патриархат, несмотря на то, что Ватикан этому противился", — говорит Юдин.
© AFP 2019 / Alberto Pizzoli Встреча папы Франциска с верховным архиепископом УГКЦ Святославом Шевчуком
Встреча папы Франциска с верховным архиепископом УГКЦ Святославом Шевчуком
© AFP 2019 / Alberto Pizzoli
Встреча папы Франциска с верховным архиепископом УГКЦ Святославом Шевчуком
Именно на фоне разговоров о возможности официального признания Святым престолом униатского "патриархата" Епифаний Думенко и сделал сенсационное заявление о слиянии ПЦУ с греко-католиками. Впрочем, как сообщил РИА Новости греко-католический священник Николай, некоторые общины в составе "новой церкви" уже потихоньку переходят к УГКЦ.
"Харьковско-Полтавская епархия "Украинской автокефальной православной церкви" (которая влилась в ПЦУ. — Прим. ред.) во главе с "архиепископом" Игорем Исиченко на практике уже пытается объединиться с УГКЦ. Если все пройдет успешно, то этот алгоритм можно применить уже ко всей ПЦУ в масштабах страны", — отмечает он.

"Без принципов"

Именно на активности УКГЦ и ее непримиримом отношении к России решил сыграть и Порошенко. Так, судя по стенограммам на официальном сайте УГКЦ, Святослав Шевчук говорил в основном о "необходимости защиты от внешнего агрессора" и крайне мало — о "необходимости побороть коррупцию", чуть ни дословно повторяя риторику экс-президента. Точно так же делал и Епифаний Думенко.
"Униатов и ПЦУ объединяет общая идеологическая платформа украинского национализма. И УГКЦ из галицийского, западноукраинского исповедания пытается переформатироваться в общеукраинскую конфессию", — объясняет корреспонденту РИА Новости церковный историк Владислав Петрушко.
Эту националистическую карту, по всей видимости, попытается разыграть и Петр Порошенко, провозгласив при этом курс на Европу. Удобнее союзника не найти: униаты, по словам эксперта, всегда "тяготели к западному и всему антироссийскому".
"Человек, который сначала прислуживает алтарником в православном Ионинском монастыре в Киеве, потом причащается у греко-католиков, лобызается с раскольниками, правдами и неправдами выбивая для них томос, вряд ли имеет какие-либо религиозные принципы. Порошенко контактирует с униатами чисто из-за политики. Он определенно связал свою судьбу с националистическим курсом. Но вряд ли это искренне — он же сам называл себя русскоязычным", — добавляет эксперт.
А если УГКЦ все же официально получит статус патриархата, то это, как и томос, представят населению как "историческое событие" и "второе обретение независимости".
"Конечно, патриархат будет эфемерным: Папа Римский сможет в любой момент спокойно отправить его главу в отставку, но для большинства украинцев, не разбирающихся в подобных нюансах, все будет выглядеть так, словно патриарх у униатов есть, а у православных его нет, — и это позволит перехватить инициативу у ПЦУ", — предполагает историк.
* Экстремистские организации, запрещенные в России.
Томос об автокефалии Украинской православной церкви
15 мая, 08:00
Сенсация из Киева: томос оказался никому не нужен
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Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеСитуация вокруг УПЦАналитика - Религия и мировоззрениеПетр ПорошенкоРоссия
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