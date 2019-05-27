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Ольга Васильева о воспитании и роли учителя в этом процессе

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр образования и науки РФ Ольга Васильева
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отличительная черта отечественной системы образования — непрерывное воспитание ребенка, начиная с ясельного возраста. Сегодня воспитанников, получающих дошкольное образование, а также присмотр и уход в детских садах, в том числе и частных, у нас свыше 7,5 миллиона. Российский путь здесь невозможно переоценить: уровень и качество работы воспитателей в детских садах не имеет аналогов в мире. Ежедневная кропотливая работа закладывает в детях великолепный мировоззренческий фундамент.

Еще одна особенность — качественное образование для каждого ребенка. За последние годы мы существенно продвинулись в данном направлении: проведен капитальный ремонт зданий по всей стране, все больше школ оснащается современным оборудованием. Хотя есть места, где мы понимаем, что необходимы особые подходы и особые усилия. Например, сельские школы, более половины из которых — малокомплектные. Пусть в школу ходят 20 человек, но от ее работы, от ее педагогического коллектива во многом зависит социокультурная жизнь всего поселка. В наших планах — продолжить развитие и создание новых мест в сельских школах, снабдить их новым оборудованием и скоростным интернетом, расширить возможности для освоения школьной программы.

Здесь как нельзя кстати подходит положительный опыт использования дистанционных образовательных технологий, способствующий получению качественного образования вне зависимости от места проживания. В этом контексте нельзя не упомянуть Российскую электронную школу. Размещение на базе РЭШ доступных интерактивных уроков по всему школьному курсу станет отличным подспорьем как для повторения пройденного материала, так и для самостоятельного изучения ребенком различных предметов.
Какие бы изменения ни проходили в нашей стране на разных исторических этапах, подход к доступности образования — то, что всегда нас отличало. Поэтому, развивая инфраструктуру, мы никогда не забываем, что ключевым звеном в современной школе является учитель. Наделить знанием и научить им пользоваться, дать совет — все это неотъемлемая часть повседневной работы педагога. Особенно сейчас, когда на каждом шагу нас окружают цифровые технологии, за кажущейся простотой в доступе к информации скрывается растерянность детей. Как найти в ней что-то действительно полезное, как получить в этих потоках актуальные знания? Ответ даст учитель.
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В особенности это заметно при проведении профориентационных уроков. На площадках недавно запущенного проекта "Билет в будущее" я и мои коллеги наблюдаем живую картину общения педагога, представителей профессий и заинтересованных молодых ребят. Более ста тысяч детей уже остались благодарны наставникам после подобных уроков, а кто-то сделал выбор той или иной профессии.
Отдельно хотелось бы обсудить социальный климат внутри школ между всеми участниками образовательного процесса. Я не сомневаюсь, что педагогическое сообщество у нас едино. Мы уже видим по реакции отдельных как российских, так и зарубежных изданий, восхищение сплоченностью наших педагогов. Недавняя история с преподавателем из Барнаула. Учителя общаются, ведут социальные сети. Естественно, что педагогический труд всегда неразрывно связан с соблюдением высоких моральных и этических норм. Однако предавать травле, выстраивать новые стены между родителями и педагогами, усиливать это давление через средства массовой информации — недопустимо. Подобными поступками создается никому не нужное напряжение. В этот же момент общество удивляется такому явлению, как буллинг в школах. Но стоит задуматься: а не может ли это быть звеньями одной цепи?

Для формирования здоровой атмосферы в школах сейчас активно ведется работа по развитию психологической службы в образовательных организациях. Все в школе должно быть подчинено созиданию. Мы стараемся помочь в этом и учителям, и родителям. В конечном счете в плюсе от такого подхода будут наши дети.

Педагог развивается и самосовершенствуется на протяжении всей жизни. Он должен быть на шаг впереди своих подопечных. Мы это понимаем, и ответ на столь важный вызов — наш федеральный проект "Учитель будущего", направленный на внедрение национальной системы учительского роста, которая охватит не менее половины учителей страны.
Это не просто акцент на росте профессиональных качеств каждого учителя, но и формирование навыков персональной работы с разными группами детей, возвращение к наставничеству.

С развитием содержательной составляющей существенное внимание мы уделяем созданию достойных условий труда для наших учителей. Вместе с ростом в номинальном значении за последние годы зарплата учителей сравнялась со средней в каждом субъекте, и мы продолжаем тщательно следить за этим процессом.

Наше образование есть воспитание и обучение человека с юных лет, формирование нравственного стержня личности, для которой небезразличны понятия "справедливость", "доброта", "любовь", "уважение к старшим", "забота о старших". Важно, чтобы дети благодаря своим учителям прошли достойно жизненный путь, любя и помня школу.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеПравительство онлайнОльга ВасильеваАвторыОбщество
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27 мая, 08:42
ppet.g6
4400000
Наше образование было убито с приходом егэ и его внедрением у нас Соросом. Главная задача этой системы растить послушных потребителей, ведь даже принцип этой системы не развитие а просто знание, того, что тебе внедрили и всё. Посмотрите, за последние годы с внедрением этого чуда появились у нас учёные, поражавшие как советские своими открытиями? Или может у нас появились открытия позволившие нашей стране подняться с руин, как в послевоенные годы? Вот вам ответ - нет.
27 мая, 08:34
invisibleworld
3610100
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