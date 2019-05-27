Ольга Васильева о воспитании и роли учителя в этом процессе

Еще одна особенность — качественное образование для каждого ребенка. За последние годы мы существенно продвинулись в данном направлении: проведен капитальный ремонт зданий по всей стране, все больше школ оснащается современным оборудованием. Хотя есть места, где мы понимаем, что необходимы особые подходы и особые усилия. Например, сельские школы, более половины из которых — малокомплектные. Пусть в школу ходят 20 человек, но от ее работы, от ее педагогического коллектива во многом зависит социокультурная жизнь всего поселка. В наших планах — продолжить развитие и создание новых мест в сельских школах, снабдить их новым оборудованием и скоростным интернетом, расширить возможности для освоения школьной программы.
Для формирования здоровой атмосферы в школах сейчас активно ведется работа по развитию психологической службы в образовательных организациях. Все в школе должно быть подчинено созиданию. Мы стараемся помочь в этом и учителям, и родителям. В конечном счете в плюсе от такого подхода будут наши дети.
С развитием содержательной составляющей существенное внимание мы уделяем созданию достойных условий труда для наших учителей. Вместе с ростом в номинальном значении за последние годы зарплата учителей сравнялась со средней в каждом субъекте, и мы продолжаем тщательно следить за этим процессом.