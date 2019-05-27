Ольга Васильева о воспитании и роли учителя в этом процессе

Отличительная черта отечественной системы образования — непрерывное воспитание ребенка, начиная с ясельного возраста. Сегодня воспитанников, получающих дошкольное образование, а также присмотр и уход в детских садах, в том числе и частных, у нас свыше 7,5 миллиона. Российский путь здесь невозможно переоценить: уровень и качество работы воспитателей в детских садах не имеет аналогов в мире. Ежедневная кропотливая работа закладывает в детях великолепный мировоззренческий фундамент.

Еще одна особенность — качественное образование для каждого ребенка. За последние годы мы существенно продвинулись в данном направлении: проведен капитальный ремонт зданий по всей стране, все больше школ оснащается современным оборудованием. Хотя есть места, где мы понимаем, что необходимы особые подходы и особые усилия. Например, сельские школы, более половины из которых — малокомплектные. Пусть в школу ходят 20 человек, но от ее работы, от ее педагогического коллектива во многом зависит социокультурная жизнь всего поселка. В наших планах — продолжить развитие и создание новых мест в сельских школах, снабдить их новым оборудованием и скоростным интернетом, расширить возможности для освоения школьной программы.

Здесь как нельзя кстати подходит положительный опыт использования дистанционных образовательных технологий, способствующий получению качественного образования вне зависимости от места проживания. В этом контексте нельзя не упомянуть Российскую электронную школу. Размещение на базе РЭШ доступных интерактивных уроков по всему школьному курсу станет отличным подспорьем как для повторения пройденного материала, так и для самостоятельного изучения ребенком различных предметов.

Какие бы изменения ни проходили в нашей стране на разных исторических этапах, подход к доступности образования — то, что всегда нас отличало. Поэтому, развивая инфраструктуру, мы никогда не забываем, что ключевым звеном в современной школе является учитель. Наделить знанием и научить им пользоваться, дать совет — все это неотъемлемая часть повседневной работы педагога. Особенно сейчас, когда на каждом шагу нас окружают цифровые технологии, за кажущейся простотой в доступе к информации скрывается растерянность детей. Как найти в ней что-то действительно полезное, как получить в этих потоках актуальные знания? Ответ даст учитель.

В особенности это заметно при проведении профориентационных уроков. На площадках недавно запущенного проекта "Билет в будущее" я и мои коллеги наблюдаем живую картину общения педагога, представителей профессий и заинтересованных молодых ребят. Более ста тысяч детей уже остались благодарны наставникам после подобных уроков, а кто-то сделал выбор той или иной профессии.

Отдельно хотелось бы обсудить социальный климат внутри школ между всеми участниками образовательного процесса. Я не сомневаюсь, что педагогическое сообщество у нас едино. Мы уже видим по реакции отдельных как российских, так и зарубежных изданий, восхищение сплоченностью наших педагогов. Недавняя история с преподавателем из Барнаула. Учителя общаются, ведут социальные сети. Естественно, что педагогический труд всегда неразрывно связан с соблюдением высоких моральных и этических норм. Однако предавать травле, выстраивать новые стены между родителями и педагогами, усиливать это давление через средства массовой информации — недопустимо. Подобными поступками создается никому не нужное напряжение. В этот же момент общество удивляется такому явлению, как буллинг в школах. Но стоит задуматься: а не может ли это быть звеньями одной цепи?

Для формирования здоровой атмосферы в школах сейчас активно ведется работа по развитию психологической службы в образовательных организациях. Все в школе должно быть подчинено созиданию. Мы стараемся помочь в этом и учителям, и родителям. В конечном счете в плюсе от такого подхода будут наши дети.

Педагог развивается и самосовершенствуется на протяжении всей жизни. Он должен быть на шаг впереди своих подопечных. Мы это понимаем, и ответ на столь важный вызов — наш федеральный проект "Учитель будущего", направленный на внедрение национальной системы учительского роста, которая охватит не менее половины учителей страны.

Это не просто акцент на росте профессиональных качеств каждого учителя, но и формирование навыков персональной работы с разными группами детей, возвращение к наставничеству.

С развитием содержательной составляющей существенное внимание мы уделяем созданию достойных условий труда для наших учителей. Вместе с ростом в номинальном значении за последние годы зарплата учителей сравнялась со средней в каждом субъекте, и мы продолжаем тщательно следить за этим процессом.