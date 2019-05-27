Андрей Никипелов: мы готовимся выпускать "начинку" АЭС в громадных объемах

Госкорпорация "Росатом" прочно занимает первое место в мире по числу заказов на строительство АЭС в разных странах. Портфель проектов наполнен, и сейчас их выполнение в хорошем смысле ставится на поток. Но для того чтобы они успешно шли один за другим, необходимо, в числе прочего, суметь ритмично выпускать оборудование для новых атомных станций.

О том, как на этот вызов намерен ответить машиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш", РИА Новости рассказал его генеральный директор Андрей Никипелов. Кроме того, речь шла об участии "Атомэнергомаша" в развитии отечественного атомного ледокольного флота и производстве импортозамещающего "железа" для российских проектов по добыче сжиженного природного газа. Беседовал специальный корреспондент Владимир Сычев.

— Андрей Владимирович, какова сейчас загрузка предприятий "Атомэнергомаша" по производству "начинки" для АЭС и как вы все намерены выпускать в срок?

— На текущий момент наш портфель заказов в рамках строительства АЭС в России и за рубежом насчитывает 17 контрактов по оборудованию реакторного острова и столько же по машинным залам. Основная нагрузка придется на следующие два-три года. Это колоссальные объемы, которые не знала и советская атомная промышленность, поэтому параллельно с реализацией контрактов мы приступили к выполнению масштабной инвестпрограммы на предприятиях дивизиона. Ее объем на период 2019-2022 годы (в совокупности для наших предприятий "АЭМ-технологии", "ЗиО-Подольск", "Гидропресс" и ЦКБМ) составляет почти 21 миллиард рублей. Средства пойдут на модернизацию оборудования, закупку новых станков, программного обеспечения, развитие конструкторско-производственной базы.

Набираем дополнительный персонал. Только в Волгодонске и Петрозаводске до 2021 года надо дополнительно набрать свыше двух с половиной тысяч человек. Это сварщики, фрезеровщики, рабочие других специальностей. Причем нужно их не просто найти, а еще обучить, подтянуть до нужной квалификации.

Параллельно, что не менее важно, мы продолжаем совершенствовать управленческие и производственные процессы в рамках системного внедрения производственной системы Росатома. Основные эффекты по ключевому оборудованию АЭС уже получены в прошлые годы – в частности, более чем в полтора раза сократилось производство корпуса реактора, парогенераторов. Но мы считаем, что потенциал для дальнейшего снижения сроков остается.

— А что касается привлечения новых кадров, как конкретно вы будете это делать?

— Мы не станем брать людей только с рынка. Мы ведем большую долгосрочную работу по подготовке и собственных специалистов, взаимодействуем с подразделениями НИЯУ "МИФИ". Мы говорим, какие специалисты нам нужны, и в МИФИ создаются для этого совместные программы, курсы.

— То есть подготовка под заказ.

— Совершенно верно. И получается следующая картинка: филиал или представительство МИФИ в Волгодонске, Петрозаводске и Подольске специализируют свою работу под наши потребности. И начиная со старших курсов ребята приходят на практику на наши предприятия в этих городах. Они четко понимают, что будут делать завтра, в чем будет заключаться их работа.

В целом о качестве подготовки наших кадров говорит, например, и то, что специалисты "Атомэнергомаша" регулярно входят в число победителей чемпионата рабочих профессий российской атомной отрасли AtomSkills, а также всероссийских соревнований WorldSkills Hi-tech.

— Андрей Владимирович, отдельное большое направление работы "Атомэнергомаша" – это проекты по судовой атомной энергетике. Правительство приняло решение о строительстве ледокола "Лидер". Известно, что на нем будет применена новая силовая установка РИТМ-400. Как идет процесс ее создания?

— Ее технический проект выполнен, текущий этап — разработка рабочего проекта и проведение опытно-конструкторских работ. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы стать не только разработчиком, но и производителем реакторной установки. Более того, мы готовы взять на себя комплектную поставку всего энергетического оборудования, включая турбоустановку.

Своевременное изготовление и отгрузка реакторов РИТМ-200 для трех строящихся универсальных атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика", "Сибирь" и "Урал" показывает, что нам по плечу сложные задачи, связанные с освоением производства нового оборудования. Тем более что на проекте РИТМ-200 мы набили руку, образно говоря. То есть полностью отработали взаимодействие между конструкторами, технологами, специалистами в области материаловедения, разработали несколько видов новых инструментов и технологий. С учетом того, что многие технические решения в РИТМ-200 повторяются в РИТМ-400, нам не придется осваивать производство с нуля.

— В последнее время "Атомэнергомаш" активно развивается на рынке оборудования для СПГ-проектов. Какие конкретно проекты машиностроители Росатома будут выполнять здесь?

— Мы ведем большую работу по проектам СПГ. Основное оборудование там — витые теплообменники, которые охлаждают газ, превращая его в жидкость. Мы уже заключили ряд пилотных контрактов практически по всей линейке ключевого оборудования для четвертой производственной линии среднетоннажного завода по проекту "Ямал СПГ". Это витые теплообменники, насосы, новые марки стали. Подписано соглашение о локализации турбодетандеров и высокопроизводительных насосов для СПГ с французской Cryostar, дочерним предприятием Linde. Предлагаем заказчикам оборудование из новых марок стали, разработанных нашим предприятием "ЦНИИТМАШ". А "Атоммаш" аттестован как изготовитель и возможный поставщик крупнотоннажных теплообменников.

Все прогнозы показывают, что рынок СПГ будет расти. Сегодня его доля в мировом экспорте газа составляет около 40%, в то время как 60% поставляются по трубам. Однако, по мнению многих крупных аналитических агентств, скоро СПГ будет играть ведущую роль: мировой спрос на сжиженный газ вырастет на 17% к 2020 году – до 384 миллионов тонн и вплоть до 2030-го будет расти на 4% каждые 12 месяцев. К 2040 году доля СПГ на газовом рынке будет составлять уже 60%, оставив трубному всего 40. Поэтому задача, поставленная президентом Российской Федерации по развитию собственных СПГ-технологий, имеет очень важное значение для страны, и мы рассчитываем принять в ее решении самое активное участие.

— Недавно в Санкт-Петербурге на базе Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры по заказу вашего предприятия "ОКБМ Африкантов" был создан первый отечественный испытательный стенд криогенного оборудования для заводов по производству сжиженного природного газа. Почему был выбран НИИЭФА, ведь он ассоциируется прежде всего с ускорительной техникой? Хватит ли возможностей этого стенда для решения задач в интересах наших производителей СПГ?

— НИИЭФА был выбран, потому что он уже обладает подходящей базой. Там не нужно было строить все с нуля, а фактически надо было только сделать модернизацию под задачи ОКБМ. Возможности стенда позволяют осуществлять приемочные и сертификационные испытания СПГ-насосов на среде жидкого азота. В ходе испытаний осуществляется контроль всех необходимых характеристик насосов, таких как уровень шума и вибрации, расход и напор насоса, потребляемая мощность и прочее.