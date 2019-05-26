Медведчук усомнился в желании штаба Зеленского остановить войну в Донбассе

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает заявления о том, что он не может представлять Украину на переговорах с РФ, которые звучали от главы администрации президента Украины Андрея Богдана, свидетельствующими, что команда лидера Украины Владимира Зеленского не нацелена на урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возврата пленных из Донбасса независимо от позиции нового президента Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин продолжит взаимодействие с Медведчуком, если он со своей стороны сможет реализовать гуманитарные инициативы, в том числе по вопросу удерживаемых лиц в Донбассе. При этом ранее бывший президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопасности рассмотреть целесообразность участия Медведчука в переговорах по освобождению пленных в Донбассе. В пятницу глава администрации Зеленского Андрей Богдан заявил, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с РФ.

"Слова, которые идут от команды Зеленского, от самого Зеленского, от его представителя, они свидетельствуют о том, что не было такой целенаправленности делать то, чего ждут люди. А я хотел бы напомнить, что около 80% в любой социологии самое главное ожидание наших людей – это мир в Донбассе, прекращение боевых действий", - сказал Медведчук в эфире телеканала Newsone

Он также подчеркнул, что большинство избирателей, живущих на юго-востоке страны, также голосовали за Зеленского, потому что им нужен мир и "восстановление нормальных отношений с Россией". Медведчук отметил, что Зеленский в своей предвыборной кампании победил, потому что "исходил из того, что хотят слышать люди, и ему поверили".